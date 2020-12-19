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GÜL ÇAYI

Romantik bir çiçek olan gül, güzel kokusu ve zarif duruşu ile birçok ürün yapımında kullanılmış. Kremler, tatlılar, kolonyalar, parfümer, şerbetler, ilaç, lokum, dondurma gibi… 

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:30
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GÜL ÇAYI

NEZAHAT GÖÇMEN

 Gül çayı benim hayran olduğum çiçeğin yani gülün taç yapraklarından ve goncasından yapılmaktadır. 100’ün üzerinde türe sahip olan bu bitki Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve kuzeybatı Afrika’da yetişmekte; sarmaşık gibi davrandıkları için dik çalılar grubunda değerlendirilmektedir. "Kim anlar benim halinden, başka türlü bir af çektim dünyaya…" der Athena “Gülün Dikeni” şarkısında. Gül küçük ama keskin dikenlere sahiptir. Yaprakları oval şekilli ve keskin, dişli kenarlıdır.

Romantik bir çiçek olan gül, güzel kokusu ve zarif duruşu ile birçok ürün yapımında kullanılmış. Kremler, tatlılar, kolonyalar, parfümer, şerbetler, ilaç, lokum, dondurma gibi…  Zaman içinde asaletini koruyan ender çiçeklerden birisidir. Tasavvufta simgesi sabırdır. Önce tomurcuklanması sonra dikenlerini çıkarması, yavaş yavaş kat kat açması, kokusunu salması zaman alır, sabır ister.  Yabani gül bitkisinin meyvesine kuşburnu denmektedir.

Güllerin yaşamında bir düzen vardır. Gül, duygusal bir şeyleri de simgeler. Bazı renkleri tutkuyu, masumiyet, bazı renkleri dostluğu, sır ve saygıyı.  Bazı renkleri aşkı, bazı renkleri saflık ve değerliliği anlatır.

Anlamak mümkün değil;

“Gül bülbülü anlamaz, bülbül de gülün neden ve nasıl öyle koktuğunu…”

Aktarda gül çayı ile tanıştım. Goncaları camlı bir çekmecede alıcı bekliyordu.  Kilogramı 200 TL olan gül çayının yapılışını sordum. Çok basitti. 

Kurutulmuş gül tomurcuklarından yapılan çay

Bir bardak sıcak suya üç dört gonca yetiyor. İki – üç dakika bekletmeniz yeterli. Çayında mis gibi gül kokusu ve tadı var. Huzur ve mutluluğumun tarifi.  Hep hayalimdir güller içinde yaşamak. Gül çayının yanında gül kokulu lokum ve bir dilim tarçınlı kek muhteşemdir.   Sevdiklerinize bir buket gülden çok daha kıymetli bir hediyedir. 

Yüksek anti-oksidan özelliği olan gül çayı faydaları

Yapısında bulunan A ve E vitamini sayesinde cilt üzerinde de oldukça faydalıdır. Gül çayı cildi sıklaştırır ve nemlendirir ve bu sayede cilde parlak ve taze bir görünüm kazandırmaktadır.

Dinlendirici ve sakinleştirici etkiye sahiptir.

Toksit atılımına yardımcı olmakla beraber böbrek sağlığınızı da denetliyor.

İçeriğinde C Vitamini barındıran ve bu sayede enfeksiyonlarla mücadele ederek soğuk algınlığını tedavi edebilen bu çay grip ve boğaz ağrısına da kesin çözüm vermektedir. C Vitamini açısından oldukça zengin olan gül çayı dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kokusu ve tadı ile keyif verirken midenin acıkma hissi sonrasında oluşan ağrıyı sona erdirmekte ve bu sayede kilo vermeye de etkilidir.

İltihap oluşumunu da engellemektedir.  özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının oluşum riskini azaltmaktadır.

Anksiyete, depresyon, sinir hali, stresli dönemler, uykusuzluk, kronik yorgunluk gibi bir çok psikolojik hastalıklara destek olmakta ve kişileri düzenli kullanımı ile bire bir rahatlatmaktadır.

Gül ile birlikte suyu kaynatmayın! Kaynamış suya atıp, bekletin.

Gül çayının zararları

Uzmanlar, günde 5 bardaktan fazla içilmemesi yönünde uyarılarda bulunulmaktadır. Çünkü fazla tüketimi sonrasında; baş ağrısı, ishal,  uykusuzluk, düzensiz kalp atışları ve baş dönmesi gibi yan etkileri ile karşılaşabilirsiniz.

Çocukluğumda, o pembemsi renkte olanları ne de güzel kokardı. İki katlı kırmızı bahçeli evimizin pencere önünde duran gül  şerbetleri  kokusu  nerede acaba?

Gül kokulu sağlıklı günlere…

Önce Vatan Gazetesi

GÜL ÇAYI
GÜL ÇAYI
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GülÇayGÜL ÇAYIşifaBitkiönce VatanNezahat Göçmen
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