Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107994
ALTIN
269.718
DOLAR
5.7497
STERLİN
7.4315
EURO
6.3474
Destek Varsa Engel Yok
Son Dakika
Destek Varsa Engel Yok
‘Düzenin Sınırları’ sergisi açıldı
‘Düzenin Sınırları’ sergisi açıldı
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde...
Kaplıcada şifa arıyorlar
Kaplıcada şifa arıyorlar
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
'Son 6 yılda AIDS vakaları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TARİHLE İÇ İÇE: SALİHLİ

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar. Çalışmalarımızı; İnternet sitemiz; http://www.muratakseyahat.com/goz-alici-guzelligi-ve-muhtesem-dogasiyla-tarihle-ic-ice-salihli/ Facebook grubumuz; https://www.facebook.com/groups/1379770878706637/ Facebook sayfamız; https://www.facebook.com/muratak2288/ Youtube kanalımıza; https://www.youtube.com/c/DRMURATAKSEYAHATYAZARIREHBER abone olarak takip edebilirsiniz.

GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TARİHLE İÇ İÇE: SALİHLİ

Can gezikolikler, sevgili dostlar hepinize kucak dolusu selamlar. Çalışmalarımızı; İnternet sitemiz; http://www.muratakseyahat.com/goz-alici-guzelligi-ve-muhtesem-dogasiyla-tarihle-ic-ice-salihli/ Facebook grubumuz; https://www.facebook.com/groups/1379770878706637/ Facebook sayfamız; https://www.facebook.com/muratak2288/ Youtube kanalımıza; https://www.youtube.com/c/DRMURATAKSEYAHATYAZARIREHBER abone olarak takip edebilirsiniz.

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:05
5 Okunma
GÖZ ALICI GÜZELLİĞİ VE MUHTEŞEM DOĞASIYLA TARİHLE İÇ İÇE: SALİHLİ

MURAT AK, ÖZGE AKTAŞ

Ege Bölgesi’nin incisi, Bozdağlar’ın eteklerinde Gediz nehri kıyısında yer alan Manisa’nın en büyük ilçelerinden biri olan Salihli, İzmir-Ankara karayolunda bulunmaktadır. Salihli, İç Anadolu’dan İzmir’e geçerken muhakkak ziyaret edilmesi gereken, tabiat harikası şelaleleri, alabildiğince uzanan yeşil alanları, buram buram tarih kokan sokakları, mis gibi odun köftesi, şifa kaynağı sularıyla hem gözünüze, hem damağınıza hitap eden bir kentimizdir.

Salihli, tarihin birçok dönemine şahitlik etmiş çınar ve cam ağaçlarıyla bezenmiş, şifa fışkıran toprağı, dünyaca ünlü çekirdeksiz üzümü ve Allah diyen kirazı ile sizi karşılayacak olan sıcacık bir kentimizdir. Salihli, tarihin her döneminde göç aldığı için kozmopolitik bir şehirdir. Bu nedenden dolayı içinde sayısız kültürü barındırmaktadır. 

TARİHİN HER SAHNESİNDE SALİHLİ

Şirin Salihli’nin tarihi MÖ 6 ve 7. yy’da antik Sardes kenti ile başlamaktadır. İlçeye ait ilk kayıt 1518 yılına aittir. Kayıtlarda Sart kazasına bağlı Veled-i Salih/Salihoğlu köyü olarak anılmaktadır. Salih oğulları köyünün kuruluşunu, Salihlu (Salihler) adlı yörük topluluğu oluşturmaktadır. Salihli,  24 Haziran 1920 tarihinde Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş ve iki yıl işgal altında kalmıştır. İşgal döneminde halk, çok zulüm görmüştür. Yunan askerleri tarafından ilçe yakılıp yıkıldığı için şehirde tarihi yapı kalmamıştır. Salihli, 5 Eylül 1922 tarihinde Yunan zulmünden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Eğer 5 Eylül tarihinde Salihli’ye yolunuz düşerse her yıl büyük bir çoşku ile kutlanan kurtuluş gününe şahit olursunuz. 

TARİHİN HER SAHNESİNDE SALİHLİ

Şirin Salihli’nin tarihi MÖ 6 ve 7. yy’da antik Sardes kenti ile başlamaktadır. İlçeye ait ilk kayıt 1518 yılına aittir. Kayıtlarda Sart kazasına bağlı Veled-i Salih/Salihoğlu köyü olarak anılmaktadır. Salih oğulları köyünün kuruluşunu, Salihlu (Salihler) adlı yörük topluluğu oluşturmaktadır. Salihli,  24 Haziran 1920 tarihinde Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş ve iki yıl işgal altında kalmıştır. İşgal döneminde halk, çok zulüm görmüştür. Yunan askerleri tarafından ilçe yakılıp yıkıldığı için şehirde tarihi yapı kalmamıştır. Salihli, 5 Eylül 1922 tarihinde Yunan zulmünden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Eğer 5 Eylül tarihinde Salihli’ye yolunuz düşerse her yıl büyük bir çoşku ile kutlanan kurtuluş gününe şahit olursunuz. 

LİDYA’NIN BAŞKENTİ VE KARUN’UN VATANI: SARDES 

Salihli şehrimizin 8 km batısında bulunan kral yolunun başlangıcı olan Lidya Devleti’nin görkemli başkenti, ilk kez paranın (sikke) bulunduğu Sardes Antik Kenti; Lidya, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma eserleriyle sizi binlerce yıl öncesine alıp götürecektir.

 "Karun kadar zengin" deyiminde adı geçen Karun, Lidya Devleti’nin son kralı olarak Sardes Antik Kenti’nde yaşamıştır. Artemis Tapınağı, Akropol, Roma Hamamı, Sinagog ve Gymnasium sizleri Lidya Devleti’nin gizemli yapıları arasında büyülü bir tarih yolculuğuna çıkaracaktır. Antik Çağ’ın en önde gelen şehirlerinden olan Sardes’te dünyanın en büyüklerinden kabul edilen Artemis Tapınağı’nı mutlaka görmelisiniz.

BİN TEPELER (ANADOLU PİRAMİTLERİ)

Salihli şehrimizin kuzeybatısında bulunan büyüklü küçüklü tepecikler, Akhisar-Salihli karayolunun her iki tarafından da görülmektedir. Bu tepecikler, Lidya’nın soylularına ait mezarlardır. Sayıları 100’e yakın olan tümülüslerin büyüklüğü mezar sahiplerinin toplumsal saygınlığı ile bağlantılıdır. En büyüklerinin Lidya kralı Alyattese ve Kral Gyges’e ait olduğu tahmin edilmektedir. Bin Tepeler dünyada bilinen en geniş tümülüs alanıdır.

YEŞİL VE ŞİFA BİR ARADA: SART ÇAMUR KAPLICALARI

Sart Çamur Kaplıcaları, Salihli’ye 11 km uzaklıkta Bozdağ’ın eteklerinde yer alan doğa ile iç içe, mis gibi çam kokusu içinde sakin ve huzur dolu aynı zamanda şifa kaynağı bir doğa harikasıdır. Kaplıca tesisi içerisinde kiralık şifalı su banyolu evler vardır. Ayrıca günü birlik misafirler için de havuzlar bulunmaktadır. Sart çamur kaplıcalarının suyu, birçok rahatsızlığın tedavisinde şifa olmaktadır.

Sart Kaplıcaları, dünyanın en eski kaplıcalarındandır. Lidya krallığından beri işletildiği bilinmekte olup Sardes Antik Kenti’ne yaklaşık 5 km mesafedeki bu kaplıca sularını, Romalıların pişirilmiş toprak künkler döşeyerek antik kentteki hamamlara götürdükleri ortaya çıkarılmıştır.

KURŞUNLU KAPLICALARI VE KURŞUNLU ŞELALESİ

Bozdağ’ın eteklerinde Salihli’nin yaklaşık 5 km kadar güney batısında yer alan bu muhteşem alanda şifalı sular, Kurşunlu Vadisi’nde doğa harikası bir şelale ile yanında bakmaya doyamayacağınız muhteşem bir doğa vardır. Kurşunlu Kaplıcaları, hastalıklarınıza şifa veren termal suyu,  kuşların cıvıltıları ve büyülü atmosferiyle doğal bir tedavi merkezidir. Konaklama için müstakil, bungalov tarzı evler bulunmaktadır. Ayrıca günübirlik gelenler için şifalı termal yüzme havuzları mevcuttur. Kurşunlu Kaplıcaları mevkisinde büyük ve nezih bir çay bahçesi, restoran, hediyelik eşyalar alabileceğiniz küçük bir çarşı ve piknikçilerin mangal yapabileceği düzenli ve geniş piknik alanları vardır. Doğayla iç içe cam ağaçlarının altında Kurşunlu Çayı’nın yanındaki çay bahçesinde muhakkak bir salep içmelisiniz. Restorasyon çalışmaları ile daha da güzelleşen Kurşunlu Vadisi’ndeki şelaleyi görmeden Salihli’den asla  ayrılmayın.

FOSİL AYAK İZLERİ

Salihli – Sindel Köyü civarında, günümüzden 15.000 – 25.000 yıl öncesi Yontma Taş Devri’ne ait fosil ayak izleri bulunmuştur. Fosil ayak izleri, bölgedeki volkan patlaması ile kayaçların, sıcak volkan küllerine maruz kalması neticesinde tuğla gibi pişerek killi, ıslak çamur tabakasında oluşmuş ve binlerce yıldır şekillerini muhafaza etmiştir. Bu tarz fosil ayak izlerinden dünyada Fransa, İtalya ve Macaristan’da olmak üzere üç örneği vardır. Ancak Salihli buluntusunda kadın, erkek, çocuk ve hayvan izlerinin varlığı bu izlerin önemini artırmaktadır.

SALİHLİ SU UÇTU ŞELALESİ 

Köprüden sessiz, sakin ve muhteşem manzara içerisinde batıya doğru yaklaşık 2 km kadar güzergahı takip ettiğinizde bir doğa harikası olan Su Uçtu Şelalesi'ne ulaşırsınız. Dar bir boğazdan 25 metre aşağıya Adala Kanyonu'na dökülen şelale, büyüleyici ve eşsiz bir doğal güzelliktir. Buraya gelirseniz bu bölgedeki alabalık çiftliğine uğrayıp tarif edilemez manzarada alabalık yemenizi tavsiye ederim.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN CENNET: ADALA (HERMOS) KANYONU

Adala (Hermos) Kanyonu, Gediz Nehri üzerinde bulunmaktadır. Salihli Demir Köprü Barajı civarında 26 bin yıl önce bölgedeki yanardağın patlaması sonucu oluşmuştur. Adala (Hermos) Kanyonu, el değmemiş doğal yapısı ile cennetten bir köşe sunmaktadır. Kanyon, Su uçtu Şelalesi’nden başlayıp Adala Köprüsü’ne kadar devam eder. Adala (Hermos) Kanyonu, doğa yürüyüşü yapmak için kesinlikle muhteşem bir yer.

SEYİR TEPESİ VE BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ

Seyir Tepesi ve Bizim Ev Sosyal Tesisleri, Salihli’yi kuşbakışı seyretmek isteyenlerin adresi diyebiliriz. Özellikle sıcak yaz akşamlarında cam ağaçları ve yeşillikler içinde masalarda oturup ışıl ışıl güzel Salihli’yi izlemek muhteşem olur. Burada Salihli Belediyesi’ne ait nezih, temiz ve bakımlı Bizim Ev Sosyal Tesisleri bulunuyor.

SALİHLİ’NİN ENFES DAMAK TATLARI

İlk insandan bu yana tarihin her sahnesinde karşımıza çıkan, içerisinde sayısız kültürü barındıran ve Osmanlı şehzadeler şehri Manisa ve ilçelerinde tadına doyamayacağınız enfes lezzetler karşınıza çıkar. Dolayısıyla kültürel zenginliklerle dolu Manisa ilimizin hemen her ilçesinde apayrı lezzetler, muhteşem tatlarla karşılaşmanız mümkündür.

Manisa’nın enfes damak tatlarının etkisi altında kalmış Salihli’de de tadılması gereken ilk lezzet odun köfte; yalnızca meşe odununda pişen ve kuzu etinden yapılan muhteşem bir tattır. Şekerli tahinli pidesi ve diğer pide çeşitleri de Salihli’de oldukça ün yapmıştır. Özellikle şekerli tahinli pidesini, çıtır çıtır yemekten kendiniz alamayacağınız, benim en sevdiklerim arasında ilginç bir tat olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi çok eski çağlara dayanan Salihli şehrimizde toprak çömlek içinde pişen kuzu etinden yapılan güvecin kokusu bile bir bambaşka.

Bağcılığın ön planda olduğu Salihli’mizin bereketli topraklarında yetişen yapraklarla yapılan zeytinyağlı sarması destansı bir lezzete sahiptir. Ayrıca Manisa ve bölgesinde olduğu gibi Salihli şehrimizde de zeytinyağlı yemekleri meşhurdur.. Özellikle enginar dolmasını tatmadan geçmeyin derim.

EGE’NİN PARLAYAN YILDIZI: SALİHLİ’YE YELKEN AÇIN

Yeşilin farklı tonlarını bir arada bulacağınız sizleri ruhen ve bedenen rahatlatan doğası ve termal suları ile hastalıklarınıza şifa olacak, her köşesinden tarih fışkıran sokaklarıyla tarihin derinliklerine götürecek enfes tatlarla lezzeti doruklarda yaşatacak bir gezi planı yapmak isterseniz rotanız belli demektir: Salihli. Keyifli gezmeler, bol eğlenceler, mutlu günler dileklerimle.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SalihliDoğaManisaMurat Aközge Aktaşönce VatanGezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destek Varsa Engel Yok
Destek Varsa Engel Yok
Enstrümantal müzik ile buluştular
Enstrümantal müzik ile buluştular
ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ
ÖZLEM ÇETİNKAYA İLE YENİ YIL MANDALA ATÖLYESİ
Engelliler galoş üretiyor
Engelliler galoş üretiyor
Kaplıcada şifa arıyorlar
Kaplıcada şifa arıyorlar
Mutlu Cuma’da kadın dayanışması
Mutlu Cuma’da kadın dayanışması
Alaşehir Pidesi
Alaşehir Pidesi
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
GAGAVUZ TARİHİ YERLEŞİM YERLERİ 
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı
Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans