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Görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili olay anındaki feryatlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşan kişinin tespiti için polis çalışma başlattı.

Görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili olay anındaki feryatlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşan kişinin tespiti için polis çalışma başlattı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
8 Okunma
Görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili olay anındaki feryatlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşan kişinin tespiti için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.Y.’nin (19) izine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. B.Y., emniyetteki ifadesinde videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.’yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
önce VatanEmine BulutGörüntüGözaltı
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