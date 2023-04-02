Görme engelli 9 yaşındaki Ertuğrul, piyanoyla hayatını renklendiriyor

ANTALYA AA- Ailesinin ikinci çocuğu olan ve 6 yaşında gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle glokom teşhisi konulan Bacaksız, görme yetisini kaybetmemek için 11 ameliyat geçirdi. Ameliyatlara rağmen sağ gözünde tamamen, sol gözünde de yüzde 95 görme kaybı oluşan Bacaksız'ın, yüzde 5'lik kısmı kaybetmemesi için tedavisi sürüyor.

Eğitimine Vali Çatur İlköğretim Okulunda görme engelli bireylerle devam eden Bacaksız, babasının doğum gününde aldığı oyuncak piyanoyla müziğe ilgisi artması üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi'nde piyano kursuna başladı. Yaklaşık bir yıldır yeteneğini daha da geliştiren küçük çocuğun hedefi piyanist olmak.

Baba Suat Bacaksız, AA muhabirine, ailede başka glokom hastası bulunmadığını, bu hastalıkla oğluyla tanıştıklarını söyledi.

Oğlunun teşhisten sonra zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Bacaksız, yüzde 5'lik görme yetisini koruyabilmek için belli periyotlarla İstanbul'a gittiklerini belirtti.

Oğlunun gözleri görmemesine rağmen hayat dolu, neşeli, derslerinde çok başarılı bir çocuk olduğunu dile getiren Bacaksız, bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiğini kaydetti.

Doğum gününde aldığı oyuncak piyanonun oğlunun yeteneğini ortaya çıkardığını anlatan Bacaksız, "Piyanoyu çalmaya başlayınca müzik kabiliyetinin olduğunu anladık. Profesyonel eğitime geçtik. Televizyondan bir kere duyması çalmasına yetiyor, hemen kapıyor." dedi.

Oğlunun piyano kursunda da hem yeteneğini hem de kendisini geliştirdiğini aktaran Bacaksız, şöyle devam etti:

"Kurslara geleceği günler oldukça heyecanlı, koşa koşa geliyor. Burada geçirdiği yarım saat birkaç gün onun dinamik geçirmesini sağlıyor. Gençlik ofisi de mükemmel bir şey. Fazıl Say olsun isteriz tabii ki, elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Güzel bir şeyler yapmasını istiyoruz."

"Piyanist olmak istiyorum"

Ertuğrul Bacaksız da oyuncak orguyla rastgele bir şeyler çalmaya başladığını ve bunun çok hoşuna gittiğini belirtti.

Doğaçlama şarkılar çalmaya başladığını anlatan Bacaksız, "Niye nota öğrenmiyorum, profesyonel müzik çalmıyorum diye düşündüm ve kursa gelmeye başladım. Şimdi yeni piyanom da var, çok seviyorum piyano çalmayı. Şu anda herhangi bir yarışma yok, olursa girmek isterim. Büyüyünce piyanist olmak istiyorum. Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi Genç Ofisi Piyano Öğretmeni Tuğçe Güler de Bacaksız'ın müziğe yeteneği olduğunu söyledi.

Geldiğinde yeteneğini fark edip işlediklerini aktaran Güler, "İşitsel gücü çok fazla. Sağ ve sol elini çok aktif bir şekilde kullanabiliyor. Performansı da her geçen gün ilerliyor. Her alanda kendisini geliştirebilecek bir kabiliyeti var. Bunu değerlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gelen herkese kapımız açık"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muratpaşa Gençlik Merkezi Özel Eğitim Koordinatörü Yasin Çotur da bütün yaş gruplarına taleplere göre çeşitli alanlarda kurslar düzenlediklerini söyledi.

Kurslara özel çocukların da katılabildiğini dile getiren Çotur, şunları kaydetti:

"Etkinliklerden hem çocuklar hem de aileleri mutlu oluyor. Çocukların sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, enerjilerini resim, spor, müzik gibi etkinliklerle atabilmesi çok güzel. Burada görme, bedensel, down sendromu, otizm gibi bütün engel gruplarına yönelik çalışmalarımız var. Muratpaşa G