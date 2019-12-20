GOLDEN CİTY AWARDS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

ASLI MERCAN SARI

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde gösterişli bir organizasyon ile Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen programa, sanat, siyaset ve spor alanında birçok davetli katıldı. Gecede, Yerel Yönetimler ve projelerin yanı sıra medya ve sanat alanında özel jüri ödülleri verildi. Ödül töreninin medya sponsorluğu Global TV üstlendi. Gecede, Yılın Spor Adamı Ödülünü Milli Atletizm Antrenörü İzzet Batmaz, Yılın En İyi Radyosu Ödülünü İBB Trafik, Yılın En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı Ödülünü Onur Şan, Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı Ödülünü ise Sibel Mirkelam aldı.

Gecede Yılın En Başarılı Dergisi Ödülüne Ant Media Dergisi layık görüldü. Ödülü Ant Media İmtiyaz sahibi Arif Antlı Altın Şehirler Platformu Başkanı Cenap Tuncer’in elinden aldı.

Arif Bey’i geçtiğimiz günlerde yaptığımız röportajdan muhakkak hatırlarsınız. ANT MEDİA dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı. Bu güzel yolculukta birbirinden başarılı ve mükemmel insan tanıdık hep beraber işte bunların yanına bir de beyefendiliğiyle örnek alınan çok özel bir insan ekliyorum dediğim, iyi ki yollarımız kesişmiş dediğim; şöhretin, makamın değiştirmediği nevi şahsına münhasır bir isimdir. Sayın Arif Bey; Yapım, Organizasyon, Dergi, Menajerlik, Ajans, Pr, Reklam işlerinde kulvarında en önde gelen isimlerden bir tanesi. Ayrıca radyoculuk geçmişi var epey eskilere dayanıyor.

Antlı, bizi ödüle layık gören tüm okurlarımıza ve Golden City Awards Ekibine teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımla birlikte çıkardığımız dergimizi, hem İstanbullulara, hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dağıtarak, onların özellikle sanat ve yerel yönetimlere adına yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Bilgilendirecek haberlere yer veriyoruz. Tekrar siz değerleri dostlarımıza teşekkür ederiz dedi.