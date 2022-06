Gökyüzünde ne varsa yerde de o var

Jüpiter’in kızı Astrolog EMEL HAKAN (Jupiterinkiziemelce) dördüncü yılını doldurdu. Çok özel yazılardan takip ettiğim Emel Hanım’ın daha sonradan öğrencisi oldum ve çok sıcak ve samimi olduğunu gördüm. Sevenleri, öğrencileri, takipçileri, dostları ile birlikte güzel bir kahvaltıyla kutlama yaptı. Hem öğrencilere sertifikalar dağıtıldı, hem de güzel sohbetler oldu. Ben de orta ileri seviye uluslararası sertifikalarımı aldım. Çok teşekkür ederim, çok sıcak bir ortamdı.

Sevgili Emel Hocam, sizi çok seviyoruz. İlk önce sizi biraz sizden dinleyebilir miyiz? Kendinizi biraz anlatabilir misiniz? Astroloji yolculuğu nasıl başladı, 4 yıl nasıl geçti?

Teşekkür ederim Fundacığım. Ben de sizleri çok seviyorum. Senin gibi değerli öğrencilerim, takipçilerim, dostlarım olduğu için çok mutluyum. Zaman zaman çok yorulsam da sizlerin enerjisi sayesinde bu işi çok severek mutlulukla ve huzurla yapıyorum. İnsanlara faydalı olabilmek, hayatlarına dokunabilmek ve onlarda farkındalık oluşturabilmek, bunlar gerçekten çok güzel duygular. Ama ben zorluğundan da bahsetmek istiyorum çünkü bazen dostlar zannediyor ki, biz oturduğumuz yerden yazıp çizip anlatıyoruz ve her daim mutluyuz. Ama böyle bir dünya yok tabii ki. Bizim de hayati sorumluluklarımız var, evimizle ilgilenmemiz gerekiyor, çocuklarımıza bakmamız gerekiyor, yinede Tüm bunlara rağmen tabi ki insanların hayatına dokunma enerjisi her zorluğu unutturuyor.

Hocam doğallığınızı zaten herkes çok seviyor.

Doğallık demişken, her sektörde olduğu gibi bazı insanlar yapay olarak güçlü gözükmeye çalışıyorlar. Hatta bu yönde bazen eleştiriler alıyorum. Her şeyinizi anlatırsanız sizi zayıf görürler, güçlü gözükmeniz gerekir, her daim mutlu gözükün şeklinde… Ne yazık ki şuan gelinen dünya düzeninde evet böyle bir durum var, lakin Benim hayat misyonumda düzeni değiştirmenin var olduğunu düşünüyorum. İşte belki de bende bu şekilde değiştireceğim. Doğal olmak, olduğun gibi olmak. Bu düzenleri değiştirmek kolay mı? Hayır, çok zor. Ama ben mücadele ediyorum ve duygularımı olduğu gibi söylüyorum, çok şeffaf olduğum için bazen garipseniyorum, çünkü insanlar bu şeffaflığa alışkın değil.

Bu sayede kalpten kalbe bir bağ oluyor hocam.

Kesinlikle öyle. Bazen yeni tanıştığım biri astrolog olduğumu öğrenince takipçi sayımı sorabiliyor. Ben hep diyorum, benim öyle fazla takipçim yok. Benim takipçilerim aynı zamanda benim dostlarımdır. Beni gönülden seven ve farkındalığı insanlar beni takip ediyor ve bu bana yetiyor. Benim Jüpiter-Merkür üçgenim var, işin doğrusu çoğu zaman ben o anki enerjiye göre konuşuyorum. Çocuklarım ikiz ve erkek olduğu için çoğu zaman planlı hareket edemiyorum ama haritaya baktığım zaman bu enerji bize ne anlatıyor ve ne yapmam lazım buna odaklanıyorum, çözüm odaklı bakıyorum her enerjiye. İnsanlara da haritalarını okurken bu şekilde bakış açısında olmalarını anlatıyorum. Bir kriz varsa da sizi götüreceği doğru bir yol vardır diyorum. Kötü enerji yok, kötü harita yok, burası bir sınav ve bu sınavı illa ki vereceğiz. Çözüme odaklanmak gerekiyor ki gerçek huzuru bulalım. Gerçek huzur dışarıdan satın alabileceğimiz bir şey değil. Ben de bilgi ve enerjiyi sizlerle paylaşarak bir navigasyon olmaya çalışıyorum ama o huzuru, ışığı bulacak yine sizlersiniz.

Çok güzel anlattınız hocam. Yolculuğumuz bu yolda kesiştiği için çok memnunum ben de. Bugün dördüncü yılınızı kutluyorsunuz, biz de sertifikalarımızı alacağız. Siz öğretmenken yola başladınız sonra astrolojiye nasıl geçtiniz?

Ben zaten öğretmendim ve öğrenci yetiştiriyordum. Astrolojiye başlama serüvenim biraz uzun, onu başka zaman anlatayım ama şöyle söyleyeyim; ben astroloji eğitimleri alırken ben neden matematik, fizik, kimya anlatıyorum, astrolojiyi anlatacağım dedim. Ben çocukluğumdan beri yerde bulduğum takvim kâğıtlarını bile okuyan biriydim yanı her turlu bilgi birikimim zaten vardı. Ama yine de planlı bir şekilde başlamadım. Bir gün birisi için yazdığım bir yazıyla kendimi sosyal medyada buldum. Ve daha sonra dönüp baktığımda haritamda o gün Jüpiter Neptün üçgeni, Jüpiter günü ve Jüpiter saati var ve anlaşılan ilahi sistem kaderimde olduğu için beni bu yola sevk etti.

İyi ki de sevk etmiş.

4 yıl nasıl geçti ben de bilmiyorum. 4 sayısı aynı zamanda tamamlanmayı anlatır. Ben de tam dördüncü yılda bir kutlama yapalım istedim. Öğrencilerime de sertifikalarını verelim dedim. Sizin gibi dostlarla bir arada olduğum için ne kadar hamd etsem azdır.

Peki, neler aktarıyorsunuz öğrencilerinize? Hangi eğitimler var?

Temel seviye eğitimlerimiz, harita okuma eğitimleri, öngörü yapabilmek için orta ileri seviye astrolojik teknikleri eğitimleri, ilişkilerin matematiğini çözmek için Sinastri eğitimimiz, karma eğitimi, enerji astrolojisi ve 4 yıldır benden istenen ama bir türlü vakit bulamadığım Ezoterik astroloji eğitimi de yakında olacak inşallah. Eğitimlerimi en iyi şekilde vermeyi çalışıyorum ve eğitimleri destelemek için de whatsapp gruplarımız da var. Sadece astrolog olmak için değil birçok kişi sadece kendisine katkısı olması açısından eğitim alıyor. Bu yüzden düşünen herkesi de eğitimlerime beklerim.

Astrolojiye ilgilenenlere neler önerirsiniz?

Yapamam diye düşünmesinler. Dostça, samimi bir ortamdayız hem de sosyal bir ortam olmuş oluyor. Mutlaka zaman ayırsınlar derim.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bilgilerimi aktarmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Sosyal medyadan takip etmek isteyenler için adresim; @jupiterinkiziemelce

Çok teşekkürler hocam iyi ki varsınız iyi ki tanışmışız.