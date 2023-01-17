GİRİŞİMCİ ENGELLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

İZMİR

ASLI M. SARI

Birinci olağan genel kurulumuzu sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Geleceğe kalıcı eser inşa edebilmek için bütün üyelerimiz ile çok çalışma kararı aldık.

Yönetim kurulumuzu belirlerken daha çok birlikte olmayı hedefliyoruz.

Yönetim kurulumuz:

Mustafa Şahin,

Salih Arıkan,

Sinan Gürbüz,

Bayram Korkmaz,

Kemal Çorak

HAYIRLI OLSUN.

Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımız çok çalışmanın sözünü verirken birde birlikte ve beraber olabilmenin örneğini ortaya koyacaktır.

2023 yılının ilk ayında ölümsüz bir şahsın dünyaya gelişini kutlarken hayata kattığı anlama baktığımızda ölümsüzleşen bir eser ortaya koymuş olanlarında örnek edinebilmemize sebep olur.

4 ocak iyi ki doğdun! Luiz Braille.

Ben Zehra öğretmenim, hayata insan hazırlıyorum.

Ben Ali memurum günlük hizmet veriyorum insanlara.

Ben Dilek avukatım savunma hakkını kullanması için insanlara hizmet ediyorum.

Ben Ceren öğrenciyim, doktor olup ve sağlık hizmeti vereceğim mezun olunca.

Ben Mustafa iş insanıyım, imkansızı başardım…

İyi ki doğdun Braille!

Parmak uçlarımla tutundum hayata ve el ile yazar;

Parmak uçlarım ile okurum.

Beyaz baston

Yaşam yetimin ayrılmaz azası.

Eğer engellemese beyninde insan olmayı, gösterirsin bana kaldırımdaki engelleri.

Ruh özgür olunca yürünür yollarda beyaz baston ile…

Sevgili komşularımız siz bizi çok iyi tanırsanız;

Doğru tanıtırsınız dünya aleme.

Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği.

www.girisimciengelliisinsanlarıdernegi.org.tr