Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102749
ALTIN
257.352
DOLAR
5.6324
STERLİN
6.9267
EURO
6.2661
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı şampiyonluk yok
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı...
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat...
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma...
Yara bantları vücut ısısı ile yaraları daha çabuk iyileştirecek
Yara bantları vücut ısısı ile...
YKS tercihleri için son gün uyarısı
YKS tercihleri için son gün...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gezgin arıcıların tercihi Akdağ

Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında yer alan Akdağ, gezgin arıcıların yeri oldu. Nisan ve ağustos döneminde kovanlarıyla Akdağ'da konaklayan arıcılar, bölgenin çok verimli olduğunu söyledi.

Gezgin arıcıların tercihi Akdağ

Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında yer alan Akdağ, gezgin arıcıların yeri oldu. Nisan ve ağustos döneminde kovanlarıyla Akdağ'da konaklayan arıcılar, bölgenin çok verimli olduğunu söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:31
5 Okunma
Gezgin arıcıların tercihi Akdağ

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarında bulunan 2446 rakımlı Akdağ, bitki çeşitliliğiyle nisan ve ağustos aylarında gezgin arıcıların uğrak yeri haline geldi. Arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra çiçek balı, polen üretimi, arı zehri ve propolis elde edilmesi için tercih edilen bölgeye nisan ayı başında yerleşen gezgin arıcılar, ağustos ayı sonuna kadar bölgede kalıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinden gelen Erol Sanlı (25), küçüklüğünden beri arıcılıkla uğraştığını belirterek, "Nisan ayının 1'inden itibaren gurbete çıkıyoruz. Önce Denizli'nin Çivril İlçesi'ne gidiyoruz. Daha sonra Sandıklı İlçesi’ne bağlı Sorkun Köyü’nden Akdağ'a geliyoruz. Akdağ'ı tercih etmemizdeki sebep burasının biraz soğuk olması sayesinde polen ve propoliste verimli geçmesi. Arı üşüdüğü için polen ve propolis alması kolay oluyor. Ayrıca bitki çeşitliliği bakımından da verimli bölge" dedi.

Arıcı Hayri Koru da "Akdağ'a arıcı arkadaşlar polen toplamak için, arı zehri almak için geliyor. Burada fazla hayvan olmadığı için arıcılar burayı tercih ediyor. Polenini topluyor. Zehrini alıyor. Gayet güzel ve verimli bir bölge" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezgin ArıcılarAkdağAfyonkarahisarDenizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Eski belediye başkanını bacağından vurdular
Eski belediye başkanını bacağından vurdular
Bu kez yayalara ceza yağdı
Bu kez yayalara ceza yağdı
Değişim ile Gençleş! 
Değişim ile Gençleş! 
NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı
NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı
Didim'de deniz dibinden halı çıktı
Didim'de deniz dibinden halı çıktı
Kuşadası'na yerli ve yabancı turist akını
Kuşadası'na yerli ve yabancı turist akını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans