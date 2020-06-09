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'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar

Erzurum Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 'gezegenin akciğerleri' olduğunu belirttikleri çam ağaçlarını budayıp, bakım ve çevre temizliği yapıyor. Kulüp Başkanı Mustafa Tekin, "Ormanlarımıza nefes aldırıyoruz ki bize nefes olsunlar" dedi.

09 Haziran 2020 Salı 11:36
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'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar

ERZURUM - Merkez Aziziye ilçesindeki ormanlık alana giden kulüp üyeleri, hazırlıklarını yapıp, yanlarında getirdikleri küçük testerelerle ağaçların arasına girdi. İç içe olan ve kuruyan ağaç dallarını tek tek budayan Dadak Doğa Sporları Kulübü sporcuları, daha sonra çevre temizliği yaptı. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin ağacı budayan çevreci kulüp üyelerine Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da eşlik etti. Elinde testere ile saatlerce ağaç budayan Başkan Orhan, "Yaz geldi, gençlerle birlikte aktivitelerimiz devam ediyoruz. Bu en önemli çalışma. Hem doğayı, çevreyi koruma adına hem de ağaçların büyümeleri ve çevre güzelliğinin iyileştirilmesi adına. Bölgemizdeki ormanlık alanda ağaçları buduyoruz. Bizim açımızdan da spor aktivite ve etkinlik oluyor. Çevre açısından çok iyi. Gün boyu budanmış ağaçları ormanlık alandan dışarı taşıyoruz" diye konuştu.

Bisikletten, tur kayağına, dağcılıktan, buz tırmanışına kadar birçok sportif faaliyette bulunduklarını söyleyen Dadak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ise girdikleri ormanlık alanda birbirine giren ağaçların dallarını budayıp daha iyi nefes almalarını sağlarken, aynı zamanda kuru dallarından oluşabilecek yangınlara da engel olduklarını söyledi. Tekin, "Ormanlardaki ağaçlar bakımsızlıktan büyümüyor. Çünkü dalları iç içe girmiş adeta nefes alamıyor. Orman içinde yürümek ise neredeyse imkansız. Erzurum'da bulunan çam ormanlarını budayarak nefes almalarını sağlıyoruz. Gezegenimizin akciğeri olan ağaçlara biz nefes aldırıyoruz ki; onlar da bize nefes aldırsın. 2 aydır bu işle meşgulüz. 10-15 kişilik ekiplerle gelip 500 ile bin arası ağaçları buduyoruz. Şu ana kadar 3 bine yakın ağacı temizledik" dedi

Ağaçları budama kampanyasına çocukları Emir ve İlyas ile birlikte katılan Yıldırım Öztürk de "Bu etkinliğimize 7'den 7'e herkesi bekliyoruz. Hem kendimiz hem de geleceğimiz için ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Budanan ağaç dallarını ise küçük parçalar halinde kesiyoruz. Piknik için buraya gelen kullanabilir, ihtiyacı olan varsa onlar da evine götürsün" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Dadak Doğa Sporları KulübüGezegenin Akciğeri
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