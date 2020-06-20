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Genç şarkıcı 68 kilo verdi, görenler tanıyamıyor

Mersin'de, mide küçülte ameliyatı ile 156 kilodan 88 kiloya düşen genç şarkıcı Ferah Zeydan, değişimi ile herkesi şaşırttı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:11
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Genç şarkıcı 68 kilo verdi, görenler tanıyamıyor
X Factor yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, 5 yıl önce girdiği mide küçültme ameliyatı ile verdiği 68 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali, görenleri hayrete düşürdü. Aynada kendini gördüğünde hala yeni haline inanmadığını kaydeden Zeydan, hedefinin 70 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi. Katıldığı yarışma sonrası hayatının değiştiğini ifade eden Zeydan, kilo verme sürecini ve müzik serüvenini anlattı. 12 yaşından beri müzik yaptığını, müzik hayatına sokak müziği ile başladığını dile getiren Zeydan, "Katıldığım bir yarışma programında sesimi Türkiye ile tanıştırdım. Sonrasında Sinan Akçıl bana el uzattı. Şimdilerde Emre Aydın ile çok güzel projeler yapıyoruz" dedi.

MERSIN'DE MIDE KUCUTLTE AMELIYATI ILE 156 KILODAN 88 KILOYA DUSEN GENC SANATCI FERAH ZEYDAN, DEGISIMI ILE HERKESI SASIRTTI. FOTO: /MERSIN, (DHA)

'HAYAT BENİM İÇİN TEKRAR BAŞLADI'

156 kiloya çıktıktan sonra zayıflamaya karar verdiğini belirten Zeydan, "Yarışma programının ardından kilolarımdan bahsedildi ama ben bunu asla kafama takmadım. 156 kiloya ulaştığımda artık müdahale etmem gerektiğine karar verdim ve mide küçültme ameliyatı oldum. Doktorum Erdal Cücük sayesinde ameliyatım başarılı geçti. 156 kilodan 88 kiloya düştüm. Çok mutluyum, hayat benim için tekrar başladı. İçimden başka bir insan çıktı. Kilo verme sürecim kontrollü şekilde devam ediyor. Hedefim 70 kilonun altına düşmek. İleride daha fit ve sağlıklı bir görüntüye sahip olacağım. Ameliyatın ardından çok büyük değişim yaşadım. Ben bile artık kendimi tanıyamıyorum. Sevenlerim beni gördüğünde tanımakta zorluk çekiyor. Sevenlerim güzel yorumları beni çok mutlu etti. Onlar benim kilo halimi de zayıf halimi de sevdiler. Ama birçok insan da beni tanıyamıyor. 68 kilo verdim. İnşallah şarkılarla gündeme yeni halimle geleceğim" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ardından sahne performansına İstanbul'da devam edecek olan Zeydan, sanatçı Emre Aydın ile albüm çalışması yapacaklarını dile getirdi.

Zeydan, bir yandan da doktoruna giderek tedavisine devam ediyor. Zeydan'ın doktoru Erdal Cücük, ameliyat kadar hastanın sonrasındaki gidişatının da çok önemli olduğunu söyledi. Doktor Erdal Cücük, "Ferah'ın geldiği noktadan dolayı gurur duyuyorum. Bu ameliyat performansını daha da artırdı. Bununla birlikte diyet ve spora devam etmeli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ferah ZeydanMideAmeliyatDiyetKilo
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