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GENÇ İŞ ADAMI ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ

Almanya’nın genç Türk iş adamlarından Tugay Dal, Güneydoğu’da otomotiv yedek parça tesisi kuruyor

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:38
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GENÇ İŞ ADAMI ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ

İSTANBUL

HABİB BABAR


Almanya’nın genç Türk iş adamlarından Tugay Dal, Güneydoğu’da otomotiv yedek parça tesisi kuruyor. 400 kişilik istihdamıyla Alman otomotiv sektörünün önemli isimlerinden biri olan Tugay Dal, pandemi döneminde Türkiye’ye yatırım yaparak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

2010 yılında Almanya’nın Münih kentinde başladığı girişimcilik yolculuğunu, kısa süre içerisinde zirveye taşıyan Dal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Dal, şimdi bu başarısı Türkiye’de yatırım yaparak taçlandırmak istiyor. Almanya’da otomotivin yanı sıra gayrimenkul sektöründe de faaliyet gösteren Tugay Dal, önümüzdeki aylarda yatırımı için start veriyor.

“Türkiye’nin Geleceğine ve Potansiyeline Güveniyorum”

Düzceli bir ailenin çocuğu olan Tugay Dal, pandemi sürecinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’nın ekonomik anlamda daraldığını, bu nedenle Almanya dışında Türkiye’de yatırım kararı aldığını ifade etti. Tugay Dal, “Ülkemin geleceğine ve potansiyeline güveniyorum.  Önümüzdeki süreçte ise Güneydoğu’ya yatırım yaparak, otomotiv yedek parça tesisi açmayı planlıyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan işsiz kaldı. Bende bu dönemde insanlara iş imkanı sağlayıp o bölgenin de gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyorum. Ne kadar çok insana iş imkanı sunarsam o kadar mutlu olacağım. Yabancı yatırımcıya sunulan imkanlar ve teşviklerle çok güzel yatırımlar yapıp ülkeme faydalı olacağım” açıklamasını yaptı. 

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GençAlmanyaTürk Iş AdamıTugay DalGüneydoğuOtomotivönce VatanHabib Babar
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