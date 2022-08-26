GAZETEMİZE BİR ÖDÜL DAHA

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Bugüne kadar yerli ve yabancı sinema oyuncusu ve sanatçılarıyla yaptığı röportajlarıyla bir ilke imza gazetemiz yazarlarından usta gazeteci Habib Babar, ödüle doymuyor. Babar, Esra Sönmezer’in sunuculuğunu yaptığı ‘Kültür Sanat Onur Ödülleri’ gecesinde yılın ‘En iyi röportajları ‘ödülünü aldı.Bu ödülün kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Babar, ’Beni bu ödüle layık gören engelli kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. 52’inci ödülümü en iyi yerde muhafaza edeceğim’ dedi.