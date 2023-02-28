Gayrimenkul uzmanı Ali Ceryan deprem fırsatçılarına dikkat çekti!

Haber: Aslan Sayım

İçinde bulunduğumuz zor zamanlarda özellikle konut ihtiyacının ve kötü niyetli kişilerin fiyatları arttırmasına dikkat çeken Binax Urla ve Işıl Gayrimenkul firmalarının sahibi Ali Ceryan, gayrimenkul sektöründe özellikle güven ilişkilerinin önemine dikkat çekti…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili de etkileyen iki büyük deprem sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere evlerini açan ve ilan platformlarında “depremzedelere ücretsiz” olarak değiştirilen birçok ilan paylaşımı gördüğünü söyleyen Bİnax Urla ve ışıl Gayrimenkul Emlak ofisleri yöneticisi Ali Ceryan, tüm iyiliklerin yanında kötü niyetli insanların da olduğunu ve kiralık fırsatçılarının arttığını belirtti.

Türkiye’de son bir yılda %168 oranında artan kiralar, deprem sonrasında ortaya çıkan fırsatçılar sebebiyle tekrardan yükselişe geçti. Deprem bölgelerine yakın illerde %50 ’ye varan artışlar yaşandığını söyleyen Ali Ceryan, bu artışların ve kötü niyetli insanların önüne geçilmediği sürece konut krizinin daha da artacağını belirterek, gerekli mercileri uyardı.

Ali Ceryan, İzmir’de kira bedellerini sabit tutmakta zorlandıklarını ve bunun önüne geçebilmek için depremden sonra kira artışında bulunan mülk sahiplerine hizmet vermeyeceğini ve bu zor günlerde her zaman depremzedelerin yanında olacağını belirtti.

Ali Ceryan: “Binax Urla ve Işıl Gayrimenkul emlak ofislerimiz ile İzmir bölgesinde kalabalık bir ekip ile gayrimenkul alanında tüm tarafların kazandığı bir ticari model anlayışı ile sektörde hizmet veriyoruz. Şişirme fiyatlar, abartılı rakamlar, gerçek olmayan ilanlar ve profesyonel olmayan merdiven altı emlak çalışmaları gibi temel konuları çözmek ve geliştirmek için şahsımın da yönetiminde bulunduğu İzmir Emlakçılar Odası ile kurumsal çalışmalarımızı sürdürülebilir şekilde sağlıyoruz. Özellikle İzmir Emlakçılar Odası Başkanımız Sn. Mesut Güleroğlu bu konu ile alakalı tüm yönetimimiz ile ciddi emek veriyor ve bakanlıklar ile de görüşmeler gerçekleştirip çözüm arıyoruz” diyen Ali Ceryan, mesleklerinin önemli olduğuna ve geliştirilmesi gereken konulara da dikkat çekti.