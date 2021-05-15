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Gayrimenkul satışı yapılacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından gayrimenkul satış ihalesi

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:16
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Gayrimenkul satışı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sekiz adet gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satışı yapılacak.

İhale, 27 Mayıs 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.05.2021 16:24
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