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Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı İçin Gün Sayıyor

 Genç yazar Furkan Bayraktar, çıkaracağı üçüncü kitabının müjdesini verdi. Kitap çok yakında sevenleriyle buluşuyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:50
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Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı İçin Gün Sayıyor

İSTANBUL- Çıkardığı "Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut" kitaplarıyla adından sıkça bahseden genç yetenek Furkan Bayraktar, üçüncü kitabı için müjdeyi verdi. Çok yakın zamanda kitap severlerle buluşacak kitabın son hazırlıkları devam ediyor. Edebiyata olan yeteneğini genç yaşına rağmen üç kitapla taçlandıran Bayraktar, yazdığı romanlar ile büyük ilgi görüyor.  Kendisini sosyal medyadaki büyük hayran kitlesiyle tanıdığımız genç yetenek, on parmağında, on marifetle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir çok alanda fenomenliğini gösteren Furkan Bayraktar'ın müziğe olan yeteneği de yakın zamanda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 

Furkan Bayraktar kimdir?

1999 İstanbul Silivri doğumlu Furkan Bayraktar, aslen Trabzon Akçabatlı'dır. Üç kardeşi bulunan genç fenomen ailesiyle birlikte yaşamakta. Kariyerine şimdiden iki kitap sığdıran genç yetenek üçüncü kitabını da çıkartıyor. Fenomenliğin yanı sıra müziğe de yönelen Bayraktar, oldukça yetenekli genç isimler arasında.

Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:00
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