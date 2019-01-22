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Fotoğrafta da engel kabul etmediler

İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, 'Gülümse Çekiyorum' projesi kapsamında Bağcılar Engelliler Sarayı’nda her hafta ortopedik engelli gençlere fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

Fotoğrafta da engel kabul etmediler

İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, 'Gülümse Çekiyorum' projesi kapsamında Bağcılar Engelliler Sarayı’nda her hafta ortopedik engelli gençlere fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

22 Ocak 2019 Salı 13:42
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Fotoğrafta da engel kabul etmediler

İSTANBUL - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, yürekleri gülümseten bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Fotoğraf makinesi ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan Kulüp, 'Gülümse Çekiyorum' adlı proje kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Engelliler Sarayı’nda her hafta 7 ortopedik engelli gence fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

"FOTOĞRAFLAR HEPİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR"

Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı İrem Sülük, engelli olmanın kişinin fotoğraf çekmesine engel olabileceği düşüncesini kabul etmediklerini belirterek, "İnsanların hayatlarına dokunmanın verdiği huzur başka hiç bir yerde bulunmuyor. Onlara bu eğitimi vererek belki de ileride ellerine bir meslek geçmesini sağlıyoruz. Belki de streslerini atabilecekleri bir hobileri oluşuyor. Nihayetinde ‘Gülümse Çekiyorum’ hem onları hem bizi gülümsetiyor. Derslerde çektiğimiz fotoğraflarda hepimizin yüzü gülüyor" dedi.

EĞİTİM SONUNDA SERGİ AÇILACAK

Derslerin hem teorik hem de uygulamalı olarak devam ettiğini dile getiren İrem Sülük, "Bu toplam 8 haftalık bir eğitim. 6 hafta sınıfta eğitim gerçekleşecek. 2 haftası gezi olacak. Son hafta hem Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda hem de okulumuzda kursiyerlerimizin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergimiz olacak. Bu serginin engelli sporcuların, engelli sanatçıların veya engelli olup da bir şeyleri başarmış insanların fotoğraflarından oluşmasını planlıyoruz. Yani sergiyi eğitim verdiğimiz arkadaşların çektiği yine onlar gibi engelli olan arkadaşlarımızın fotoğraflarından oluşturacağız. Arkadaşlarımız, bir şeyler başarmış engelli insanların fotoğraflarını çekerek güzel bir sergiye imza atmak suretiyle bir başarıya imza atacak. Bunun dışında en az iki gezimiz olacak. Aynı zamanda bir salon etkinliği düşünüyoruz. Bu program bir şeyler başarmış engelli kişilerin gelip öykülerini anlatabileceği bir etkinlik olacak" diye konuştu.

Gülümse Çekiyorum Proje Koordinatörü Buse Şengül ise “Bir projenin koordinatörü olmak demek çok fazla sorumluluk üstlenmek anlamına geliyor. Süreç içerisinde zorlandığım anlar oldu ama sabırla ve azimle bu anlamlı projeyi hayata geçirmek için çalıştık. Danışman hocam ve projede gönüllü arkadaşlarım desteklerini hiç esirgemediler” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü
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