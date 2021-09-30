Final filmleri belirlendi

DİNÇER KARACALAR

İSTANBUL - Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne Türkiye, İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa'dan 273 film için başvuruda bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucu finalde yarışacak 24 film belirlendi.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin dördüncüsü Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film'in destekleriyle bu yıl 4 - 8 Ekim'de düzenlenecek.

Baran Mayda'nın önemini "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bilinen ve kabul edilen birçok tezi yerle bir ediyor. Her yıl üzerine kata kata ve büyük bir sahiplenmeyle dezavantajı, avantaja çevirmiş gözüküyor" sözleriyle dile getirdiği Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ana yarışma filmleri belirlendi. Festivale bu yıl Türkiye'nin yanı sıra İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa'dan 273 film için başvuru yapıldı. Ön jüri, 24 filmin finalde yarışmasına karar verdi.

Cemal Okan'ın başkanlığını yaptığı; Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluşan ana jüri, 24 filmi değerlendirerek ödüle layık olanları belirleyecek.

Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde film yarışmasının yanı sıra bu yıl da çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı, Siirtliler ile bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Sinema üzerine söyleşi ve panellerin de düzenleneceği Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl ayrıca Siirt'in yerel hikâyelerini konu alan senaryo yarışması da yapılacak.

Jürisi Prof. Dr. Rezzan Karakaş, Tecelli Sercan Sırma, Doç. Dr. Aydın Aktay, Dr. Mahir Özhan'dan oluşan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin 'Senaryo Yarışması'nda finale kalan 5 film şunlar;

* Güvercin (İbrahim Said Sürmeneli)

* Keramet (Beyzanur Sevimli)

* Mar (Tamer Turan)

* Gazal (Erdem Çiçekgil)

* Yırtık Çorap (Nurhan Yıldırım)

ANA YARIŞMA FİLMLERİ

* Arayış (Ömer Güler)

* Anuş (Deniz Telek)

* Bir Nehir Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek)

* Burhan (Ömer Dişbudak)

* Çamur (Seyithan Kartal)

* Çatlak (Mahmut Taş)

* Çocuklar Aşkına (Ahmed Mücahid Aydoğan)

* Daghi - Yanmış (Fateme Mohammadi)

* Düdük (Ege Karakurt)

* En Tiempos de Sequía - Kuraklık Zamanlarında (Köksal İçöz)

* Esinti (Yiğit Ege Yazar)

* Hame Divar Ha Kotahand - Tüm Duvarlar Alçak (Hassan Dehghandoost)

* Hemnefes (Abdullah Şahin)

* Karşı Komşum Deniz (Zeynep Hilal Demirci)

* Kauai (Aysun Karaosman)

* Kore'den Sevgilerle (Buğra Mert Alkayalar)

* Paylaşılan Yalnızlık (Nurbanu Atalay)

* Pirabok (Ferman Narin)

* Sharabi - Bordo (Aseman Tousi)

* Şero (Mustafa Efelti)

* The Secret Of Samia - Samia'nın Sırrı (Mohammad Zare)

* Yara (Onur Güler)

* Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı (Emir Kulal Haznevi)

* Zen (Mohammad Reza Golpour)