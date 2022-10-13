Farkındalık Dolu Festival!

ASLI M. SARI

İZMİR - ‘Bu Gezegen Hepimizin’ sloganıyla gerçekleşen bu etkinlikte, Yaşa Çocuk Derneği olarak değerli gönüllülerimiz ile yerimizi aldık. Hediyelik eşya ve özenle hazırladığımız birbirinden lezzetli yiyecek ve içecek ile değerli ziyaretçilerimizi ağırladık. Derneğimizin kuruluşu ve amacımızı anlatırken yeni projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Bu güzel günün ardından derneğimize elde ettiğimiz gelir ile Onkoloji Servisi Anne Mutfağı ihtiyaçlarını alıp teslim ettik. Çocuklarımıza şifa, anne mutfağımıza bereket olsun.

Tüm gün büyük bir emekle çalışan değerli gönüllülerimize, ürün destekleri ile yanımızda olan Arkay Gıda, Hisarönü Çaycısı, Mardo Dondurma, Naturel Plus Gıda, Markiz Patisserie, Karagöz Baklava’ya ve standımızı ziyaret ederek çocuklarımız için destek veren herkese sonsuz teşekkürler.