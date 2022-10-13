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Farkındalık Dolu Festival!

 İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği, Patilerin Festivali 3’te 50'yi aşan sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. Bu organizasyonda yüzlerce doğa ve hayvanseverler  buluştu. Tüm gün süren can dostların güzellik ve yetenek yarışması, çeşitli STK'ların farkındalık yaratan etkinlikleri ile renkli görüntüler oluştu.

13 Ekim 2022 Perşembe 19:13
Farkındalık Dolu Festival!

ASLI M. SARI

İZMİR - ‘Bu Gezegen Hepimizin’ sloganıyla gerçekleşen bu etkinlikte, Yaşa Çocuk Derneği olarak değerli gönüllülerimiz ile yerimizi aldık. Hediyelik eşya ve özenle hazırladığımız  birbirinden lezzetli  yiyecek ve içecek  ile değerli ziyaretçilerimizi ağırladık. Derneğimizin kuruluşu ve amacımızı anlatırken yeni  projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Bu güzel günün ardından derneğimize elde ettiğimiz gelir ile Onkoloji Servisi Anne Mutfağı ihtiyaçlarını alıp teslim ettik. Çocuklarımıza şifa, anne mutfağımıza  bereket olsun.

Tüm gün büyük bir emekle çalışan değerli gönüllülerimize, ürün destekleri ile yanımızda olan Arkay Gıda, Hisarönü Çaycısı, Mardo Dondurma, Naturel Plus Gıda, Markiz Patisserie, Karagöz Baklava’ya ve standımızı ziyaret ederek çocuklarımız için destek veren herkese sonsuz teşekkürler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Dolu FestivalİzmirKonak BelediyesiPatilerin Festivaliönce VatanAslı M. SarıYAŞA DERNEĞİ
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