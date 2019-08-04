Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
HABİBİN KAHVESİ (NURGÜL TEYZE)
Son Dakika
6 BİN KİŞİLİK USTA ÇIRAK...
Cem Yılmaz, yeni şovu CMYLMZ geliyor
Cem Yılmaz,yeni şovu CMYLMZ geliyor
Çocuklar robot üretiyor
Çocuklar robot üretiyor
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa etti
Eskişehirspor Başkanı Osman Taş istifa...
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da
Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İSKİ yönetimi istifa etti
Kapat

Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest 

Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.

Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest 

Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:52
10 Okunma
Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest 

(Edirne), (DHA)

Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada, Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.

Öte yandan Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EymenEdirneKeşanKazaSerbestAkın Cevdet Gündoğanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı'nda Bodrum'da otellerin hepsi dolu
Bakan Ersoy: Kurban Bayramı'nda Bodrum'da otellerin hepsi dolu
Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü
Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 
MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 
MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 
Gezgin arıcıların tercihi Akdağ
Gezgin arıcıların tercihi Akdağ
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans