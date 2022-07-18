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EYMEN BEBEK DAVASINDA MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

İSTİNAF İLK KARARI BOZDU

18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:59
EYMEN BEBEK DAVASINDA MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

ASLI M. SARI

İZMİR

İzmir'in Buca ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (4,5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili anne M.D (27) ve erkek arkadaşı S.E'in (38) yargılandığı davada; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ve Ucim avukatları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini beyan ederek kasten öldürme suçları yanında çocuğun cinsel istismarı suçundan da hiç bir indirim uygulanmaksızın üst hadden ceza verilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişlerdir.

 Sanıkların telefonlarında yapılan inceleme neticesinde dava dosyasına giren raporda; Eymen bebeğin annesi ve yaşça büyük bir erkek tarafından istismara uğradığı video görüntüleri ile minik Eymen’in bir araçta tamamen çıplak halde ve vucudunda darp izlerinin olduğu fotoğrafların bulunduğu belirtildi. 

İSTİNAF İLK KARARI BOZDU

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtigimiz yıl 9 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan M.D hakkında 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, S.E hakkında da aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verilmişti.

Ucim avukatlarının itirazının sonucunda sanıkların “çocuğa cinsel istismar” suçundan da yargılanmalarına İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlanmıştı. Sanık olarak yargılanan anne M.D 'nin akıl sağlığı raporunu bekleyen mahkeme heyeti, raporun gelmesi ile birlikte bugün görülen duruşmada kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanık anne ve annenin sevgilisine çocuğa cinsel istismar suçundan 67 sene ,kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çocuğa karşı eziyet suçundan ise 8 er yıl hapis cezası verdi.

Karar duruşmasına avukatları ve gönüllüleri ile birlikte katılan ve davanın başından itibaren takipçisi olan UCİM Derneği mahkeme çıkısında basın açıklaması düzenledi. Dernek Başkanı Saadet Özkan "Eymen daha 4 yaşındaydı. Ceza infaz yasası en ağır şekilde uygulansın. İçerde nefes alamayın. " dedi. Ucim avukatı Candan Tekin Çekiç ise Eymen bebeğin çekilmiş son görüntülerinde dahi annesinden sevgi görmeyi beklediğini, çocukların her koşulda korunmasını gerektiğini ifade etti. Av. Yeşim Aydın da "Eymen Bebek geri gelmeyecek; ama son vazifemizi yerine getirdik, ruhu şad olsun" diye konuştu.

 Gözyaşları ile basın açıklamasını sonlandıran Özkan : "İstismarcılar korkun bizden, evlerinizin içine kadar gireceğiz ve kökünüz kuruyana kadar mücadeleye devam edeceğiz . "dedi.

Ucim Genel Merkez

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Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EYMEN BEBEK DAVASINDA MAHKEME KARARI AÇIKLANDIAslı M. Sarıönce Vatan
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