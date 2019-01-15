Evlenecek Çiftlere Müjde, 2019 yılının son trendleri Lionel Hotel Evlilik Festivali’nde

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Lionel Hotel sizleri bu yıl 2.si düzenlenecek evlilik festivaline davet ediyor. Düğünlerde 2019 moda trendlerini izleyebileceğiniz, dekorasyondaki farklılıklar, lezzetli gurme menüler, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, dev gelinlik ve damatlık defilesi ile finalde yaşanacak sürprizlere hazır mısınız?, Saç şovları ve müzik performansları ile 2019 Düğün trendlerini yakından görme fırsatı bulacağınız Lionel Hotel Evlilik Festivali 16 Şubat’ta genç çiftlere bu yılın konseptlerini tanıtacak.

2019’un en son trendleri bu festivalde

2019 yılının iddiası olan konsept düğünler ve kişiye özel planlanan tematik yaklaşımların tanıtılacağı festivalde, çiftlerin ailesine ve geline özel tasarlanmış süit odalar, yeni yılın saç tasarım trendleri, konsepte uygun verilecek hediyeler tanıtılacak.

Unutulmaz anlar, unutulmaz anılara dönüşüyor

Lionel Hotel tarafından bu yıl 2.si düzenlenecek festivalde ünlü modacı Esin Arıcan’ın 2019 “Haute Couture” gelinlik defilesi, ünlülerin modacısı Şinasi Günaydın ile 2019 yılının en son trend damatlıklarının tanıtıldığı damatlık defilesi yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu bu festivalde özel çekilişler ve hediyeler de misafirlerle buluşacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan “Bu özel günü unutulmaz kılmak için çalışıyoruz .Gelin ve damadı süit odalarda bir gece hediyemiz olarak ücretsiz konaklatıyoruz. Evliliklerinin ilk yıldönümünde çiftlerimizin kutlamalarına ev sahipliği yapıyoruz. Unutulmaz anları, unutulmaz anılar haline getiriyoruz. Yemekli düzende 800 kişiye kadar hizmet verebildiğimiz Balo salonumuzun yanı sıra 8'inci katta yer alan Haliç Terası'nda