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Evi tablolar ile dolduran vasiyet

Ankara'da, emekli öğretmen Reşit Gökçe (82), psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal'ın vasiyeti üzerine 72 ülkenin devlet adamına göndermek üzere onlarca resim yaptı.

24 Ekim 2021 Pazar 12:30
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Evi tablolar ile dolduran vasiyet

ANKARA, (DHA)

Evinin bir odası yağlı boya tablolarla dolan Gökçe, "Adasal vefat edeli yıllar oldu. Ben de ona verdiğim sözü yerine getirmek için fırçamı aldım ve onlarca tablo yaptım. Adasal’a verdiğim sözü tutmam gerekiyor" dedi.

Altındağ ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası emekli öğretmen Reşit Gökçe, ilkokuldan itibaren resim yaparak birçok sergi açtı. Gökçe, bir sergisini ziyarete gelen, öğretmenlik yıllarında tanıdığı psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal'ın vasiyeti üzerine 72 ülkenin devlet adamına göndermek üzere resimler yaptı. Gökçe, bu tabloları kendisine verilecek destekle devlet adamlarına göndermek istiyor.

'VERDİĞİM SÖZÜ TUTMAM GEREKİYOR'

Reşit Gökçe, Ankara'da öğretmenlik yaptığı dönemde Türk akademisyen, edebiyatçı ve siyasetçi Bedrettin Tuncel ve psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal gibi önemli isimlerle tanıştığını söyledi. Gökçe, Adasal ve Tuncel'in resim yapmayı bırakmaması konusunda, kendisine öğüt verdiğini belirterek, "Yaptığım yağlı boya tablolarla birçok sergi açtım. O dönemlerde açtığım sergiler çok ilgi gördü. Gençliğimde sık sık konferanslara katılırdım. Prof. Dr. Rasim Adasal'ın da beni etkileyen bir konferansı olmuştu. Kendisinin sanata olan ilgisini bildiğim için sergime davet ettim.

Sergimi gezdi ve sık sık atölyeme gelmeye başladı. Ben resimle para kazanamadığımdan dert yanarken, Adasal da kendisine bir söz vermemi istedi ve sürekli sanatla uğraşmamı, yaptığım tabloları da günü gelince 72 devlet başkanına göndermemi istedi. Bunun ne kadar zor olduğunu söylesem de beni dinlemedi ve söz vermemi istedi. Ben de söz verdim. Adasal vefat edeli yıllar oldu. Ben de ona verdiğim sözü yerine getirmek için fırçamı aldım ve onlarca tablo yaptım. Devlet yetkililerimizden bana yardımcı olmasını istiyorum. Adasal'a verdiğim sözü tutmam gerekiyor. Beni tanıyan herkes sözümü ne zaman yerine getireceğimi soruyor. Bu sorumluluğu üzerimden atmak istiyorum" diye konuştu.

DHA

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