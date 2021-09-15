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Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
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Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 4 haftalık araç bakım kursuna katılan kadın kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim alan kursiyerlerden 2 çocuk, 2 torun sahibi Figen Taşçı (53), “Bu zamana kadar arabanın işlerini eşlerimiz yapıyordu. Ama artık biz de yapabiliriz” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (ESMEK) kadınların isteği üzerine İnönü ilçesinde motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı eğitimlerinin verildiği araç bakım kursu açtı. 4 hafta süren eğitimlerde kursu başarıyla tamamlayan 8 kadına sertifikaları da dağıtıldı.

'KADINLAR, ARAÇ BAKIMLARINI KENDİLERİ YAPMAK İSTİYOR'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hale Kargın, kadınların bakım konusunda erkeklerden ricacı olmak istemediklerini belirterek, “Araba bakım kursumuz sadece kadınlara yönelik olarak 2016 yılından beri devam ediyor. Bu yıl farklı olarak gelen talep üzerine ilçelerde yapmak istedik. İlk talep İnönü ilçemizden geldi. Burada 8 kadın kursiyerimiz kursa katıldı. Motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Bu hizmetimiz ilçelerimizde yine kadınlara yönelik olarak devam edecek. Gelen kursiyerler otomobil ve traktör kullanan kadınlar. Bakım konularında erkeklerden ya da sanayiden ricacı olmak istemiyorlar. Bu bakımları kendileri yapmak istiyorlar. O yüzden böyle cesaretli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen motive kadınlarla bu yola çıktık” diye konuştu.

'ERKEK SÜRÜCÜLERE GÖRE DAHA İSTEKLİLER'

Kadınların erkeklere göre bakım konusunda daha istekli olduklarını ifade eden Bakım Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli makina teknikeri ve aynı zamanda kurs eğitmeni Gökhan Gökbel, “2016 yılından bu yana kadınlar için bu kursu düzenliyoruz. Yaklaşık 90 kadınımıza bu kursla ulaştık. Motor, yağ, silecek, lastik bakımları. Aynı zamanda araçların elektrik aksamlarındaki bakımlar var. Teorik ve uygulamalı olarak ders veriyoruz. Uygulamada erkek sürücülere göre daha istekliler ve kaliteli bakım yapıyorlar. Daha önceki yıllarda kursiyerlerimize yazılı sınav da yaptık. Yüzde 70 üzerinde başarı vardı. Tabii ki bu bize mutluluk veriyor. En çok zorlandıkları konu lastik değiştirme oluyor. Bijonları açmakta zorlanıyorlar ama işin nasıl yapıldığını, işleyişini öğreniyorlar” dedi. 

'BU ZAMANA KADAR EŞLERİMİZ YAPIYORDU'

Daha önce araç bakımlarını eşlerinin yaptığını söyleyen Figen Taşçı, “Araba bakım kursu açılacağı ilk söylendiğinde heyecanlanmıştık. Araba kullanıyordum ama arızada ne yapılacağını bilmiyordum. Şimdi artık en azından arabanın suyunu değiştirebilirim, yağının azalıp azalmadığını bilebilirim. Bu zamana kadar arabanın işlerini eşlerimiz yapıyordu. Ama artık biz de yapabiliriz” dedi. Sevim Selvi (74) de 38 yıldır araç kullandığını ifade ederek, “İstanbul'da yaşıyordum, orada kullandım. Daha hiç kazam yok çok şükür. Şimdiye kadar tamir işlerinden hiç anlamazdım ama artık hocamızın sayesinde bir şeyler öğrendim" diye konuştu. Kursu başarıyla tamamlayan 68 yaşındaki Şerife Sarıdağ da otomobil ve traktör kullandığını belirterek, “Ufak tefek tamirat işlerini beyim kendisi yapıyor. Onun yanında ben de biraz öğrendim. Daha iyi öğrenmek için bu kursa katıldım. Kursta motor yağının değişimini, hava filtresi ve lastiklerin değişimlerinin hepsini öğrendik” şeklinde konuştu.

DHA

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