Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99840
ALTIN
280.101
DOLAR
5.7288
STERLİN
7.1156
EURO
6.2895
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık,...
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası'...
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyor
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk...
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’...
Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor
Eski usul tezgahta ceviz ağacından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ali Yaba (69), eski usul tezgahta, kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve satranç taşı yapıyor. Yaba, özellikle satranç taşlarına büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ali Yaba (69), eski usul tezgahta, kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve satranç taşı yapıyor. Yaba, özellikle satranç taşlarına büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:21
7 Okunma
Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor

VAN - Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın Çevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Ali Yaba, kaybolmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmayı sürdürüyor. Çitçilik yapan Yaba, bir taraftan da eski usul el tezgahında, tahtadan yemek kepçesi, havan, yemek kapları ile kadınların yün eğirmekte kullandıkları öreke ve ilçede 7'den 70'e herkesin bilip, oynadığı satranç taşı yapıyor. 50 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlatan 69 yaşındaki Yaba, amacının bu mesleği unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade etti.

TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Taleplere yetişmekte zorlandığını ve özellikle satranç taşlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yaba, "Satranç taşlarını ceviz ağacından yapıyorum. Ayrıca sarımsak ezmede kullanılan havan, yemek kepçesi ve yün eğirmede kullanılan öreke de halen tercih ediliyor. Amacım, hem kültürümüzü yaşatmak, hem de geçimimizi sağlamak. Gençlerin de bu işi öğrenmelerini istiyorum. Ben öldükten sonra da bu kültürün yaşatılmasını isterim. Benden önce dedelerimiz ve babalarımız da bu mesleği yapıyordu. Sadece bizim köyümüzde bu işin 10 ustası vardı. Şimdi ise sadece ben kaldım." şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Usul TezgahCeviz AğacıSatranç Taşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında
Neslican Tay'dan acı haber!
Neslican Tay'dan acı haber!
Son paylaşımı yürekleri dağladı
Son paylaşımı yürekleri dağladı
Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü
Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü
İklim krizine dikkat çekmek için sahile rüzgar gülü bıraktılar
İklim krizine dikkat çekmek için sahile rüzgar gülü bıraktılar
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Flamingoların bir gölü daha kurudu
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak
Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans