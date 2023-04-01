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Erzincanlı kadınlar ramazanda yoğun talep gören kesme kadayıf için mesaide

Erzincan'ın tescilli tatlısı kesme kadayıfına ramazanda talebin artması nedeniyle kadın ustalar, imalathanelerde yoğun mesai yapıyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:19
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Erzincanlı kadınlar ramazanda yoğun talep gören kesme kadayıf için mesaide
Erzincan

Kentte iftar sofralarının vazgeçilmez kadayıf tatlısı, iki yıl önce "Erzincan kesme kadayıfı" adıyla coğrafi işaret aldı.

Yörede üretilen tereyağı, süt, şeker ile yoğrulan hamur, yufka şeklinde açıldıktan sonra elde kesilerek tel tel kadayıf haline getiriliyor.

Bakır tepside yapılan ve üzerine Kemah ilçesinde yetişen cevizlerden konulan kadayıf, tereyağı döküldükten sonra fırında kısık ateşte pişirilip şeker pancarından yapılan şerbet ile tatlandırıldıktan sonra servis ediliyor.

Kesme kadayıfına ramazan ayında talebin artması nedeniyle kadın ustalar, imalathanelerde yoğun üretim yapıyor.

"Kesme kadayıfı güveçte yaptık ve ayrı bir lezzet"

İşletmesinde 40 kadın çalıştıran Fatma Ballı, AA muhabirine, ramazan ayında kadayıf tatlısına artan talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kesme kadayıfın özellikle ramazan ayında kentte çok tüketildiğini ifade eden Ballı, "Ramazan ayında özellikle iftar sofralarında olmazsa olmaz tatlımız. Talepler çok yüksek, bayan çalışanlarımızla herkesin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Elimizle açıyoruz, kesiyoruz, vatandaşlara sunuyoruz ve güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Ballı, kentteki iftar sofralarında börek ve kesme kadayıfın mutlaka bulunduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Kesme kadayıfı güveçte yaptık ve ayrı bir lezzet. Toprakta olduğu, yavaş piştiği için daha güzel bir lezzete kavuştu. Hem sunum hem de lezzet olarak daha da talep görmeye başladı. Ramazanda davet sofralarında insanlar misafirlerine sunmak için özellikle güveçte kadayıf alıyorlar."

AA

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