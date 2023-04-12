Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.148,74
ALTIN
1.248,56
DOLAR
19,33
STERLİN
24,00
EURO
21,12
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, evleri yıkıldıktan sonra enkazdan çıkarılan çift, hayata zihinsel ve bedensel engelli 2 evladıyla tutunmaya çalışıyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:57
2 Okunma
Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor

HATAY AA- Fevzi-Nezahat Fakı çiftinin çocukları yüzde 90 engelli Mehmet Ali (39) ve yüzde 40 engelli Fidan'la (33) yaşadıkları Esenlik Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Depremden yaklaşık 4 saat sonra her ikisi de hem zihinsel hem bedensel engelli çocuklarıyla enkaz altından çıkarılan çift, Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde engelli çocuklarıyla acılarını bastırmaya çalışıyor.

Tekerlekli sandalye enkaz altında kalınca zorlanıyor

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabiriyle paylaşan 68 yaşındaki Fevzi Fakı, emekli olduktan sonra krediyle aldıkları evin borcunun iki yıl önce bittiğini söyledi.

Daha rahat bir yaşantı süreceklerini düşünürken depremler nedeniyle evlerinin yıkıldığını aktaran Fakı, "Allah devlete zeval vermesin. Tek isteğim evimize geri dönebilmek. İnşallah o da gerçekleşir. Engelli çocuklarımız var. Zamanımın çoğunu özellikle de oğlum için ayırıyorum." dedi.

Oğlunun en çok sevdiği şeyin tekerlekli sandalyeyle gezmek olduğunu belirten Fakı, "Eşim, günlük temizliğini yapıp yemeğini yedirdikten sonra dışarıya çıkıyoruz. Oğlumun tekerlekli sandalyesi enkazda kaldı. Şu anda daha küçük bir tekerlekli sandalyeyle idare ediyoruz. Bu beni gezdirirken zorluyor." ifadesini kullandı.

Fakı, şeker hastası olduğunu, oğluyla yaptığı yürüyüş sayesinde kullandığı hapları bırakmaya başladığını dile getirdi.

Memleketlerine geri döndüler

Çocuklarının tüm ihtiyacına yetişmeye çalışan 61 yaşındaki anne Nezahat Fakı ise depremin çok şiddetli olduğunu, çaresizlikten o anda hiçbir şey yapamadıklarını kaydetti.

Sarsıntıların geçmesinin ardından 4 saat kurtarılmayı beklediklerini vurgulayan Fakı, "Kocaeli'de bir hayırseverin evinde bir ay kadar misafir olduk. Çocuklarımız engelli olunca rahat edemedik ve kendi isteğimizle geri döndük. Şimdi buradaki konteyner kentte yaşıyoruz. En güzel yıllarım bu çocuklara bakmakla geçti. İkisi de bana muhtaç. Evlerimiz yapılsa, gidip otursak daha rahat ederiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Engelli Iki çocuğuyla Konteyner Kentte Yaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
Eski Kahtalılar, depremlerde ikiye ayrılan dev kayanın kaldırılmasını istiyor
Eski Kahtalılar, depremlerde ikiye ayrılan dev kayanın kaldırılmasını istiyor
Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli'de kar sularıyla canlanan Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Hayalini kurduğu vakıfla çocuklar için 10 yıldır "iyilik yolu"nda yürüyor
Hayalini kurduğu vakıfla çocuklar için 10 yıldır "iyilik yolu"nda yürüyor
Depremzede öğrenciler için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı
Depremzede öğrenciler için "Rauf Bey Gemisi"nde ilk ders zili çaldı
Türk Kızılay, depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi
Türk Kızılay, depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi
Taraftar grubu UltrAslan, Kahramanmaraş'ta lunaparkı faaliyete geçirip çocukları güldürdü
Taraftar grubu UltrAslan, Kahramanmaraş'ta lunaparkı faaliyete geçirip çocukları güldürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi