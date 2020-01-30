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Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

ADAPAZARI’nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci tarafından geliştirilen 'Engel Dedektör' isimli uygulama, engellilerin ulaşımını engelleyecek araçları tek tuşla yetkili birime bildirecek. Uygulama sayesinde, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğrafları yetkili birimlere iletilecek.

Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

ADAPAZARI’nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci tarafından geliştirilen 'Engel Dedektör' isimli uygulama, engellilerin ulaşımını engelleyecek araçları tek tuşla yetkili birime bildirecek. Uygulama sayesinde, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğrafları yetkili birimlere iletilecek.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:10
39 Okunma
Engellilerin ulaşımını engelleyenleri cezalandıracak

Adapazarı'nda faaliyet gösteren özel bir okulda eğitim gören 9 öğrenci, öğretmenleri Gonca Komşu ve Beytullah Akyüz ile yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda 'Engel Dedektör' isimli uygulamayı geliştirdi. Öğrenciler tarafından geliştirilen bu uygulama, engelli rampalarının önüne park eden araçların konum bilgisi ve fotoğraflarını yetkili birimlere iletecek.


Hazırladıkları uygulama ile ilgili bilgi veren Selim Bozkurt isimli öğrenci, "Projemizin amacı, engelli rampalarının önüne araç park edilmesini önlemek. Bizim buradaki amacımız engelli bireylerin, bisikletlilerin, bebek arabası kullananların ve yürüme zorluğu çekenlerin trafikte rahatça hareket edebilmesi. Örneğin sokakta yürürken bir engelli rampasının önüne araç park edildiğini gördünüz, telefonunuzu çıkartacak ve kişisel bilgilerinizi girdikten sonra konuma izin vererek maksimum 3 tane fotoğraf yükleyerek gönder fotoğrafına tıkladığınızda bu fotoğraflar ve bilgiler gerekli birimlere ulaşacak" dedi.


Robotik kodlama öğretmeni Gonca Komşu ise "Çocuklarla Bilim Kahramanları Derneği sayesinde oluşturulan takımla bir araya geldik. Bilim Kahramanları her yıl Türkiye ayağını gerçekleştirdiği First Lego Lig Turnuvası sayesinde öğrencilerimizle proje, öz değerler ve robot aşamalarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki son projemizde farkındalık yaratmak amacıyla çocuklarımızla birçok alanda hala çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Şu an aktif olarak kullanılabilen ve testleri başarıyla geçen uygulamanın 2 hafta içerisinde tamamen kullanıma hazır hale geleceğini belirten Komşu, projenin diğer ayağı olan emniyet ve yerel yönetimlere yapılacak sunumun ardından uygulamanın kullanılmaya başlanması için bir engel kalmayacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EngelliUlaşımEngel Dedektör
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