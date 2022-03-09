Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.042,70
ALTIN
944,74
DOLAR
14,66
STERLİN
19,36
EURO
16,30
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi...
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Başkent Üniversitesi 169 Akademik Personel alıyor
Başkent Üniversitesi 169 Akademik...
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Bilişim Personeli alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

EMŞAV Vakfı ile şehitlerimizin ailelerine moral günü

EMŞAV Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz Ankara’daki şehit aileleriyle ilgili yaptığı etkinlere artık İstanbul’da da başlıyor, burada da bir merkez açtılar

09 Mart 2022 Çarşamba 19:07
EMŞAV Vakfı ile şehitlerimizin ailelerine moral günü

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

EMŞAV Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz Ankara’daki şehit aileleriyle ilgili yaptığı etkinlere artık İstanbul’da da başlıyor, burada da bir merkez açtılar. Derneğin İstanbul Şişli İlçe Başkanı Hakan Seyidoğlu da etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. İstanbul’da ilk organizasyon olarak da şehit aileleriyle beraber İstanbul Boğazı’nda gemiyle tur yapıldı, semazen gösterileri yapıldı.

Ve dostumuz Av. Tülay Bekar çok anlamlı Kadınlar Gününe yönelik bir konuşma yaptı ve 17 Şubat’ın Yurttaşlık Günü olması gerektiğini ve bizim için çok özel bir gün olması gerektiğini vurguladı.

Ayağının tozuyla Ukrayna’dan gelen, o savaş ortamından sağ salim gelebilen sevgili dostumuz Emekli Kurmay Albay Canfer Balçık da günün anlam ve önemine uygun Cumhuriyet ile ilgili yazdığı ve ödül alan şiirini seslendirdi. 

Başkanım nasılsınız görmeyeli?

Teşekkür ederim iyiyim, siz nasılsınız?

Ben de iyiyim teşekkür ederim. Çok güzel etkinliklerinize devam ediyorsunuz, bugün de İstanbul’da tekne turundayız, Boğaz’da geziyoruz. Çok da güzel bir program hazırlamışsınız. Neler yaptınız biraz bahsedelim istiyorum.

Biz açıkçası bunu konuşmamda da itiraf ettim, biz İstanbul’da çok yapılanmaya gidemedik çünkü İstanbul çok büyük bir şehir, buradaki ailelerin dağınık oturması ve dağınık kalmasından dolayı yeterince ağırlık verip de etkinlik yapamamıştık. Ama bu sene İstanbul’a ilk adımımızı attık. 

Hayırlı olsun…

Allah razı olsun… Şişli’de büromuzu tuttuk, güzel de bir ekip kurduk. Diğer şehirlerimizde şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz ama bir de İstanbul’da bir etkinlik yapalım dedik.

Önümüzde bir de 18 Mart var, 8 Mart Kadınlar Günü de var, ikisi de çok önemli günler ve ikisini de kutlamış oluruz diye düşündük. İmkanlarımız dahilinde bugün 200 civarında aile alabildik. İnşallah bunu daha sonraki dönemlerde de devam ettireceğiz böle bölge alarak. Çünkü İstanbul’da etkinlik yapmak sadece etkinlikle kalmıyor, ulaşımı sağlamak da gerekiyor. 

Projeleriniz neler?

Önümüzde 18 Mart var, onun kutlamalarını yapacağız. Bir de Türkiye Barolar Başkanımız değişince ziyarete gitmiştik ve şehit ailelerimizin bazı kanuni haklarının dile getirilmesini istedik.

Özellikle Türkiye’de şehitlik ve gaziliğin tanımı yok. Bu tanım çıkarsa aileler arasındaki bu maddi konulardaki aksaklık da giderilmiş olur. Sağ olsunlar destek vereceklerini de söylediler, güzel bir çalıştay olacağını düşünüyorum. 18 Mart’ı atlattıktan sonra büyük bir çalıştay düzenlemeyi düşünüyoruz.

Yakın zamandaki hedefimiz bu inşallah. Ramazan’da da birkaç ailemizi almayı düşünüyoruz. Etkinliklerimiz de devam edecek, inşallah sizi de bekliyoruz etkinliklerimize Funda Hanım.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.03.2022 19:15
Anahtar Kelimeler:
EMŞAVEMŞAV VAKFIMoral GünüFunda Akosmanönce VatanABDURRAHMAN YILMAZAnkaraEMŞAV Vakfı Genel BaşkanıŞehit Aileleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANKARA HADİ POYRAZOĞLU KUKLA VE KARAGÖZ FESTİVALİ BAŞLIYOR
ANKARA HADİ POYRAZOĞLU KUKLA VE KARAGÖZ FESTİVALİ BAŞLIYOR
Canfer Balçık’a ödül
Canfer Balçık’a ödül
KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ (KAÇOK)
KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ (KAÇOK)
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
MİLLİ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYAT ÖYKÜSÜ
MİLLİ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYAT ÖYKÜSÜ
3. ULUSAL SPOR VE KADIN ZİRVESİ
3. ULUSAL SPOR VE KADIN ZİRVESİ
ÖLÜMSÜZ ZEYTİN AĞACI
ÖLÜMSÜZ ZEYTİN AĞACI
YÜKSELEN YAYLAR 2022
YÜKSELEN YAYLAR 2022
Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı
Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma