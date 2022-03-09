EMŞAV Vakfı ile şehitlerimizin ailelerine moral günü

FUNDA AKOSMAN

İSTANBUL

EMŞAV Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz Ankara’daki şehit aileleriyle ilgili yaptığı etkinlere artık İstanbul’da da başlıyor, burada da bir merkez açtılar. Derneğin İstanbul Şişli İlçe Başkanı Hakan Seyidoğlu da etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. İstanbul’da ilk organizasyon olarak da şehit aileleriyle beraber İstanbul Boğazı’nda gemiyle tur yapıldı, semazen gösterileri yapıldı.

Ve dostumuz Av. Tülay Bekar çok anlamlı Kadınlar Gününe yönelik bir konuşma yaptı ve 17 Şubat’ın Yurttaşlık Günü olması gerektiğini ve bizim için çok özel bir gün olması gerektiğini vurguladı.

Ayağının tozuyla Ukrayna’dan gelen, o savaş ortamından sağ salim gelebilen sevgili dostumuz Emekli Kurmay Albay Canfer Balçık da günün anlam ve önemine uygun Cumhuriyet ile ilgili yazdığı ve ödül alan şiirini seslendirdi.

Başkanım nasılsınız görmeyeli?

Teşekkür ederim iyiyim, siz nasılsınız?

Ben de iyiyim teşekkür ederim. Çok güzel etkinliklerinize devam ediyorsunuz, bugün de İstanbul’da tekne turundayız, Boğaz’da geziyoruz. Çok da güzel bir program hazırlamışsınız. Neler yaptınız biraz bahsedelim istiyorum.

Biz açıkçası bunu konuşmamda da itiraf ettim, biz İstanbul’da çok yapılanmaya gidemedik çünkü İstanbul çok büyük bir şehir, buradaki ailelerin dağınık oturması ve dağınık kalmasından dolayı yeterince ağırlık verip de etkinlik yapamamıştık. Ama bu sene İstanbul’a ilk adımımızı attık.

Hayırlı olsun…

Allah razı olsun… Şişli’de büromuzu tuttuk, güzel de bir ekip kurduk. Diğer şehirlerimizde şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz ama bir de İstanbul’da bir etkinlik yapalım dedik.

Önümüzde bir de 18 Mart var, 8 Mart Kadınlar Günü de var, ikisi de çok önemli günler ve ikisini de kutlamış oluruz diye düşündük. İmkanlarımız dahilinde bugün 200 civarında aile alabildik. İnşallah bunu daha sonraki dönemlerde de devam ettireceğiz böle bölge alarak. Çünkü İstanbul’da etkinlik yapmak sadece etkinlikle kalmıyor, ulaşımı sağlamak da gerekiyor.

Projeleriniz neler?

Önümüzde 18 Mart var, onun kutlamalarını yapacağız. Bir de Türkiye Barolar Başkanımız değişince ziyarete gitmiştik ve şehit ailelerimizin bazı kanuni haklarının dile getirilmesini istedik.

Özellikle Türkiye’de şehitlik ve gaziliğin tanımı yok. Bu tanım çıkarsa aileler arasındaki bu maddi konulardaki aksaklık da giderilmiş olur. Sağ olsunlar destek vereceklerini de söylediler, güzel bir çalıştay olacağını düşünüyorum. 18 Mart’ı atlattıktan sonra büyük bir çalıştay düzenlemeyi düşünüyoruz.

Yakın zamandaki hedefimiz bu inşallah. Ramazan’da da birkaç ailemizi almayı düşünüyoruz. Etkinliklerimiz de devam edecek, inşallah sizi de bekliyoruz etkinliklerimize Funda Hanım.