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EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden, hem eleştiri hem de uyarı geldi.

EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki parkta süs havuzuna giren Yağmur Ceylan (8) ve Emir Kaan Erdem'in (5) elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden, hem eleştiri hem de uyarı geldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
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EMO'dan kamu kurumlarına 'süs havuzu' uyarısı

İZMİR - Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, süs havuzlarında gerekli denetimlerin yapılmadığını, başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarının denetimlerin yapılması konusunda ısrarcı davranmaları gerektiğini söyledi. EMO'nun tüm uyarılarına rağmen, bu tür haberlerle daha çok karşılaşacaklarını kaydeden Uğurlu, "Bu tür olayları geniş perspektifte değerlendirecek ve tüm sorumluları yargı önüne çıkaracak bir hukuk sistemi özlemi içerisindeyiz" dedi.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Kemalpaşa'da bir parktaki süs havuzuna giren Yağmur Ceylan ile Emir Kaan Erdem'in, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından, belediyeleri göreve çağırdı. Süs havuzlarında normal insanların yüzmediği halde, buralarda alınması gereken çok ciddi önlemlerin bulunduğuna dikkat çeken Şebnem Seçkin Uğurlu, havuzların denetimsiz olduğunu savundu. Tesisatların standartlara uygun yapılmadığını, bunun üzerine denetimsizlik de eklenince bu tür olayların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Uğurlu, işin ehline verilmesinin, olası kazaları önleyebileceğini aktardı. EMO'nun tüm uyarılarına rağmen bu tür haberlerle daha çok karşılanacağını belirten Uğurlu, alınması gereken önlemleri açıkladı.

'BURADA HERKESİN SORUMLULUĞU VAR'

Tesislerin periyodik olarak kontrolünün yaptırılmasının zorunlu tutulmasını isteyen Uğurlu, şöyle dedi: "Denetimleri yaptıracak bir kamu baskısına ihtiyaç var. Kış aylarında hastanelerde yangınlar çıktı. Yazın da klimalardan dolayı bu tür haberlerin çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de elektrik tesisatlarının genel olarak durumu çok da iç açıcı değil. Tüm uyarılarımıza rağmen, bu tür olaylar sürekli yaşanıyor. Tesisatların periyodik denetiminin yapılmamasının vebali, kamunun üzerindedir. Belediyeler burada sorumlu. Oradaki işletme de sorumlu olacak. Olaydan dolayı hukuki bir süreç işleyecek. O şirketin, zamanında yaptırması gerekenleri yaptırmamasının bir karşılığı olacak ama kamunun da sürekli bu işlerin yapıp yapılmadığını kontrol etmemesi, bir vebal. Burada herkesin sorumluluğu var. Bu tür olayları geniş perspektifte değerlendirecek ve tüm sorumluları yargı önüne çıkaracak bir hukuk sistemi özlemi içerisindeyiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
EMOKAMU KURUMLARIUyarıSüs Havuzu
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