Elif Erbil: Güçlü bir ilişki için ‘aile danışmanlığı’ alın

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ankara’da yaşayan ve yaklaşık 10 yıldır ailelere danışmanlık hizmeti veren Elif Erbil, evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin neden danışmanlık alması gerektiğini şöyle anlattı: “Toplumu toplum yapan ve onu şekillendiren en küçük kurum; aile. O kadar güzel bir dinamiğe sahip ki, hayran kalmamak mümkün değil. Şu hızlı yaşam temposunda insanın olduğu gibi buyur edildiği, düşünceleriyle, duygularıyla yargılanmadan, kendini güvende hissettiği sıcacık bir liman gibidir aile. Bu çok özel yapıyı koruyabilmek ve sağlıklı şekilde devam ettirebilmek için, sorunlarını aşmakta zorlananlara aile danışmanlığı almalarını öneririm.”

DAHA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ KURUYORLAR

Erbil, aile danışmanlığı alan tüm çiftlerde benzer değişiklikler gözlemlediğini aktardı: “10 senedir bu işle meşgulüm. Bu süre zarfında gözlemlediğim değişiklikler ise şöyle; her iki tarafın da farkındalıklarının ve sorumluluklarının artması, çocuksu ve ebeveynsi taraflarıyla değil yetişkin tarafla ilişkide kalabilmeleri, yaşamış oldukları olaylara gözlemci taraflarıyla bakabilmeleri, davranışların perde arkasını görebilmeleri, daha çözüm odaklı yaklaşabilmeleri, daha fazla doyum alabildikleri güçlü bir ilişki ve yakınlıklarının artması.”

KİMSEYİ HAKLI YA DA HAKSIZ İLAN ETMİYORUZ

Danışmanlık alan çiftlerin uzman tarafından “hatalı” ya da “hatasız” şeklinde kategorize edilmediğini de dile getiren Elif Erbil, “Biz taraflardan birini haklı bulup diğerini haksız ilan etmiyoruz. Aile danışmanlığı, çiftlerden birini suçlu bulup diğerini temize çıkarmak değildir. ‘Sizin evliliğiniz iyi gitmiyor, boşanın’ kararının verildiği yer hiç değildir” dedi.

İLİŞKİNİN TIKANMASINDA İKİ TARAF DA ETKİLİDİR

Evlilikte yaşanan her sorunun bir “çift problemi” olduğunun altını çizen Elif Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireylerin her birinin yaşanan soruna farklı şekilde katkısı vardır. İlişki, iki insanın oluşturduğu kimyadır ve canlıdır, dinamiktir. İlişki bir sistemdir ve tıkanıp kalmasında iki taraf da etkilidir. Biz bu kimyayı değiştirmek için taraflar nasıl adımlar atabilir, onu masaya yatırıyoruz. Yani çift danışmanlığında ben ve çiftlerim aktif katılımcıyız.”

BU KONULARDA BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ

Erbil, hangi konularda danışmanlık alınabileceğini de şu şekilde özetledi: “Aileyi oluşturan bireylerin ilişkileriyle ilgili bir sorun olduğunda, iletişimle ilgili bir sıkıntı yaşandığında, sorun çözme becerileri hakkında, sadakatsizlik ve beraberinde gelen güveni yeniden inşa etmede, boşanma ve yeni dönemle uyum, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili tutumları, çekirdek aile ve kök aile ilişkilerindeki sorunlar, evlilik öncesi danışmanlık, tabii aile bireylerinin hayat kalitesini etkileyen sağlık, ekonomi, beslenme gibi alanlarda bize danışabilirsiniz.”