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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede Mesut İnce, oğlunun ölüm acısına dayanamayıp baygınlık geçirdi.

09 Ekim 2022 Pazar 17:06
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- TRABZON’UN Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçerken ehliyetsiz 17 yaşandaki sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden  Miraç Ömür İnce (7), memleketi Eskişehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Mesut İnce, oğlunun ölüm acısına dayanamayıp baygınlık geçirdi.

Kaza, dün Ortahisar'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkiide meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.

BABASI CENAZE TÖRENİNDE BAYILDI

Miraç Ömür İnce’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi. Küçük Miraç için Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Miraç'ın, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık teknikeri (tıbbı sekreter) olan babası Mesut İnce, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Mesut İnce, baygınlık geçirdi. Mesut İnce'yi yanındaki arkadaşları tutarak caminin dışına çıkardı.

Miraç Ömür İnce'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 09.10.2022 17:08
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