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Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ediyor

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Mehmet Çiyancı (50), 25 metrekarelik dükkanında ürettiği körüklü efe çizmelerini Almanya, Belçika, ABD, Avustralya'ya satıyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:40
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Efe çizmelerini kıtalar ötesine ihraç ediyor

Tavas ilçesinde oturan Mehmet Çiyancı, dedesinin yanında 7 yaşında başladığı ayakkabıcılık mesleğini sürdürüyor. Çıraklık ve kalfalığın ardından dükkanını açıp kendi işinin başına geçen Çiyancı, iş yerinde ayakkabı üremi yapıyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Çiyancı, mesleğinin son 15 yılında ayakkabının yanı sıra, Yörük kültürünün önemli değerlerinden ve aynı zamanda efe kıyafetinin vazgeçilmezi olan körüklü çizme imalatı yapıyor. Nasır tutan boyalı elleriyle, sabahın erken saatlerinde açtığı 25 metrekarelik dükkanında hayvan derisi kullanarak Efe çizmesi yapan Çiyancı, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satıyor. Kişiye özel alınan ölçüler doğrultusunda tamamen elde üretilen çizmeler, yoğun ilgi görüyor. Çiyancı ürettiği efe çizmelerini kargoyla Almanya, Belçika, ABD ve Avustralya'ya gönderiyor. Çiyancı'nın yaptığı çizmeler özelliğine göre 500 ile 1000 TL'ye alıcı buluyor.

EFE ÇİZMESİNE YOĞUN İLGİ

Körüklü çizme üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu, bir çift çizmeyi yaklaşık 1 haftada ürettiğini belirten Mehmet Çiyancı, "2005'ten beri çizme yapıyorum. Körüklü çizme üretimi artık kaybolmaya yüz tuttu. Bu işin kentteki son halkası da benim. Efe çizmelerinin meraklısı çok. Yoğun ilgi oluyor. Halk oyunları ekipleri, Yörük-Türkmen dernekleri, Avrupa'da gurbetçiler yoğun talep gösteriyor. Bu küçük dükkanımda ürettiğim çizmelerimi, yurt içi ve yurt dışına gönderiyorum. El emeği ve alın teriyle üretim yapıyorum. İşim zor ancak ben çok seviyorum. Kaybolmakta olan bir mesleği yaşatmaya çalışmak çok güzel" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EfeçizmeDenizliTavasMehmet Çiyancı
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