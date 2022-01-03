DUYGUSAL ŞİDDET 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çağımızın , öncelikli sorunlarından biri, maalesef giderek artan şiddet olaylarıdır.

Şiddet denince aklımıza ilk olarak, şiddetin fiziksel boyutu gelse de , bazı durumlarda duygusal şiddetin etkileri , fiziksel şiddet eylemlerinden daha yıkıcı olabilir.

İkili ilişkilerde, çeşitli şekillerde de olsa maruz kaldığımız , bazen farkında bile olmadığımız pek çok manipülasyon türü vardır. İşte bu tür manipülatif davranışları, birer duygusal şiddet eylemi olarak değerlendirmek gerekir.

Şiddeti tanımlarken, kişinin kendi iradesine zarar veren ve bu iradenin manipüle edildiği tüm eylemleri göz önünde bulundurmak gerekir. Manipülasyonun temelinde, kontrol etme isteği vardır. Bu yüzden , ikili ilişkilerde, kişisel irademize zarar veren her durumu , şiddet eylemi olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Duygusal şiddet eylemleri, fiziksel şiddetin aksine, tespit edilmesi ve ispatlanması en zor olan şiddet türüdür.

Farkındalık düzeyinin artması, kişiyi maruz kaldığı ya da kalabileceği, bu tür eylemlere karşı korumaya yardımcı olacaktır.

Tabiii ki her duygusal şiddet eylemi fiziksel şiddetle sonuçlanmaz ancak , fiziksel şiddete giden yolun, duygusal şiddetle başlama ihtimali çok yüksektir. Her ilişki içerisinde, farklı türde şiddet eylemleri baskın olabilir ancak bu durum , birinden diğerine geçiş olmayacağı anlamına gelmez.

Duygusal şiddet, kişinin kendine olan güvenine ve kendini değerli hissetme duygusuna zarar verir.Maruz kalan kişiler, zamanla anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu , depresyon ,kronik ağrılar ve benzeri fiziksel semptomlar gösterebilir. Bir çok insan, bununla yüzleşmekten korktuğu için , maalesef bu durumun devam etmesine izin verir.

Bu eylemlerin, sevdiğimiz, bizi sevdiğine ve koruduğuna inandığımız kişiler tarafından gerçekleştiriliyor olması , duygusal şiddete maruz kaldığımız gerçeğini değiştirmiyez.

Herhangi bir ortamda, fikirlerimiz yok sayıldığında veya küçümsendiğinde ,hoşumuza gitmeyen bir lakap takıldığında , harcamalarımız bahane edilerek maddi imkanlarımız kısıtlandığında, bazı arkadaşlarımız ' tehlikeli ve düşük seviyede ' diye adlandırılarak görüşmemiz engellendiğinde , kıyafetlerimizle ilgili 'uygunsuzluk ' tanımı yapıldığında duygusal şiddete maruz kalmış oluruz. Bazı kişiler tarafından, bu bir sevme ve koruma şekli gibi algılansa da , temelinde kontrol etme ve özyönetimden uzaklaştırma durumu vardır. Kişinin iradesine karşı yapılmış manipülasyonlardır. Mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Başka bir yazımda daha aşina olduğumuz manipülasyon türlerine değinmiştim ancak bu defa bunlardan farklı olarak, daha masummuş gibi görülebilen hatta bazı zamanlarda şiddet kapsamına bile alınmayan manipülasyon türlerinden bahsetmek istiyorum.

Kişiyi, değersiz hissetiren, duygusal şiddet türlerine örnek olarak ;

Stashing - Zulalanma

Birlikte olduğunuz kişinin, sizinle olan ilişkisini gizlemesidir.Bu manipülasyon türünde, kişi sizi arkadaşları veya ailesinden biriyle tanıştırmaz. Sıklıkla gittiği yerlere götürmez.

Genel olarak evde ya da başka insanlar tarafından tanınmayacağına emin olduğu yerlerde görüşmek ister.

Breadcrumbing - Yemlenmek

Arada sırada minik hoşluklar yapan ya da yakınlık gösteren kişinin, bu iki sefer arasında sizinle hiç görüşmemesi durumudur.

Bir çiçek gönderip, sizinle görüşmek için haftalarca zaman ayarlamaması , mesajlarınıza çok uzun süre cevap vermemesi , sonrasında bir jest yaparak tekrar ortaya çıkması durumu, olarak özetlenebilir.

Bu kişiler, hayatlarında pek çok kişiyi bu şekilde yedekte tutma eğilimi gösterirler.

Cushioning - Tamponlama

Kendini iyi hissetmek için , karşısındaki kişiyi her an ulaşılabilir bir noktada tutmak.Bu kişilerin genel olarak başka bir ilişkileri vardır ancak yine de sizi hayatlarında tutmak isterler. Flörtöz bir yapıları vardır ve bu flörtleşme hali egolarına iyi gelir. Mevcut ilişikileri yürümediğinde ya da ara verdiklerinde sizi teselli seçeneği olarak da hayatlarında tutmak isterler.

Love bombing - Aşk bombardımanı

İlişki havasına çabuk giren , ikinci buluşmanızda size ilan- ı aşk eden, hemen beraber eve çıkmaktan ve birlikte yaşamak gibi ciddi şeylerden bahseden ve genellikle çok abartılı ilgi ve alaka gösteren kişilerin yaptığı bir manipülasyon türüdür. Bu manipülatif davranışlardan sonra, bu kişiler aşırı kontrolcü bir tutum takınır. Kontrol etme isteği , istismara kadar gidebilir.Size aşırı düşkün olduğu ve sizi korumakla yükümlü olduğu gibi bir takım duygu yüklemeleriyle ,ondan asla zarar gelmeyeceğine inandırarak , tüm savunmalarınızı ezici bir şekilde zayıflatır.

Zombieing - Zombilenme

Bir zamanlar , aniden ortadan kaybolmuş birinin, yine aniden ortaya çıkarak sizinle hiç bir şey olmamış gibi tekrar iletişime geçmeye çalışma çabasıdır.

Bu durum ' sizin için ölü sayılan ' birinin , tekrar hortlaması - hayata dönmesi gibidir.

Zombi adını alması da, dirilen ölü anlamından kaynaklanmaktadır.

Haunting - Musallat olma

Zombilenmenin daha sinsi ve stratejik versiyonudur.Ortadan kaybolan kişi, sizinle direkt olarak iletişim kurmak yerine dolaylı yolları tercih eder. Paylaşımlarınızı beğenerek veya hikayelerinizi izleyerek geri döndüğünü ima etmeye çalışır.

Mansplaining - Erkeksi Söylem

Karşısındaki kişiyi sindirmek amacıyla , küçük gören , kibirli ve böbürlenen bir tarzda konuşan kişilerin sergilediği bir davranış türüdür.

Doğal akışında giden bir sohbetin sonunda , bu kişiler ezici bir bilge tavır takınarak bir nevi duygusal şiddet uygular.