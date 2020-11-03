DUYGU BATUM SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

İSTANBUL- Duygu Batum, Zinde Anneler çatısı altındaki anneler ile birleşti ve bir grup oluşturdu



Bu gruplar nasıl oluştu?

gruplarını kurma fikri aklıma geldiğinde bu kadar çok geri dönüş alacağımı tahmin etmemiştim ama hepimizin biraz sohbete ve motive olmaya ihtiyacı var anlaşılan. Bu grupların amacı, anneleri bir araya getirerek, kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlarda yalnız olmadığımızı hissetmek ve birbirimizle bilgi/deneyim paylaşımı yapabilmek.

Zinde Anneleri bize biraz anlatır mısın?

Gruplarımız, aynı süreçlerden geçen anneler ile bir araya geldiğin, çocuklarının gelişimlerini, ihtiyaçlarını, belki onun için yapacağın alışverişleri, doktor takiplerini, gece bir anda yükselen ateşi, oynadığın oyunları, pişirdiğin yemekleri, çok bunaldığında ne yapacağını bilemediğin zamanlarda stresini, kısacası bu anneliğe dair yaşadığın tüm tedirginlikler ve heyecanı paylaşabileceğin diğer annelerle konuşup, kendine kendin gibi bir sosyal çevre edinmeni amaçlayan bir sosyalleşme ağı olmayı amaçlıyor.



Duygu Batum, Zinde Anneler çatısı altındaki anneler ile, sadece kendi çocukları ve bebekleri için bir şeyler yapma fikrini de son zamanlarda aştı. “Elimizdeki bu kocaman aileyi, yardımlaşmak için de kullanmak istiyoruz. Bugüne kadar annelerimizle bir araya gelip, doğu illerde yüzlerce çocuğun soğukta üşümemesi için montlar,ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere kitaplar ve daha bir çok yardımı hep beraber üstlendik” diyen Duygu Batum, değişimin sadece içimizde değil, önce çevremizde başlaması gerektiğini vurguladı ve “çocukları büyütmek için koca bir köye ihtiyaç vardır” sözünün altını çizdi.

ELİF HAYVALI