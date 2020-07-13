Dünyayı Değiştirecek 25 Değişim Uzmanı Sertifikalarını Aldı!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı, teorik bilgilendirme ve kapsamlı pratik uygulamalardan oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü oluşturan pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içeriyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Değişim Uzmanlığı 2. Kademe Kursu’na katılarak 2. Kademe Değişim Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Oldukça profesyonel bir eğitimdi. 2. Kademe Değişim Uzmanı olarak insanların değişimine katkı bulunacak olmak beni şimdiden çok heyecanlandırıyor.”

“Eğitim son derece bilimsel ve kapsamlıydı. Şimdi bir an önce edindiğim bu uzmanlığı insanlarla paylaşmak istiyorum.”

“2. Kademe Değişim Uzmanlığı Eğitimi ile stresin nasıl yönetebileceğini artık biliyorum. Bu eğitim stresi doğru bir biçimde yöneterek olaylara çok daha çözüm odaklı bakabilmenin mümkün olduğunu görmemi sağladı.”

“Günümüzde çoğu kişi yoğun bir stres ve gerilim altında ve insanlar bu durumdan kurtulmak istiyor. Bu eğitim programında verilen uygulamalar ve aktarılan teorik bilgiler bunun gerçekten mümkün olduğunu gösterdi bana. İyi ki katılmışım…”

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Sanatı programları hem kişiler, hem aileler, hem şirketler için hazırlanıyor. Örnek verirsek, Stres Yönetimi, Depresyondan, Kıskançlıktan, Öfkeden, Nefretten Özgürleşme, Affetme, Ebeveyn Olma, Aşk, Sağlıklı Cinsellik, Korkuları Aşma, Sezgili Olma, Tekâmül, Anda Kalma, Farkındalık, Başarı, Liderlik, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Özgüven, Cesaret, Güç, Sorumluluk, Özgürlük... bunlardan birkaçı. Şimdi de Değişim Uzmanlığı 2. Kademe Kursu’nu başarıyla tamamlayarak belgelerini alan 25 Değişim Uzmanı daha bireyin ve toplumun pozitif yöndeki değişimi için iş başında. Ayrıca yabancı uzmanlar da yetiştirmeye başladık. Değişim akımı Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya yayılacak.”

“İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ile birçok Değişim Uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı ise Eylül ayında gerçekleşecek. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik etmek isteyen herkesi Eylül ayında gerçekleşecek olan en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitim Programı’na davet ediyoruz.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

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