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DÜNYAYA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

Doğal ve sağlıklı bir yaşam için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, insanlara ilk kez uygulama detaylarıyla tanıtıldı. Teknik, Yoga severlere Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından aktarıldı. “Düzenli uygulama mükemmellik getirir” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının beden ve ruh sağlığına önemli faydaları olduğunu belirtti.

18 Eylül 2020 Cuma 14:09
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DÜNYAYA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

HABER: NEVAL KÜTÜK

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Ekapadasana olarak adlandırılan bu asana tekniği, sırt, kalça, bacak ve ayak kaslarını, diz eklemlerini ve ayak bileklerini güçlendirmekte, canlandırmakta ve esnetmektedir. Kollar ve kol bilekleri güçlenmektedir. Fiziksel ve sinirsel denge gelişmekte, beden üzerinde kontrol ve zihinsel konsantrasyon artmaktadır. Sinirsel koordinasyon, özgüven ve metanet güçlenmektedir. Karın bölgesindeki organlar ve sindirim sistemi canlanmaktadır. Bedenin duruşu ve yürüyüş biçimi gelişmektedir. Kan dolaşımı canlanmakta ve bacak kasları daha biçimli bir hal almaktadır.”

Duruşa Giriş:

Bacaklarınız bitişik şekilde dimdik ayakta durun. Nefes alırken, kollarınızı önden yukarıya doğru kaldırın ve ellerinizi başınızın üzerinde birleştirin. Nefes verirken, dizlerinizi bükün ve gövdenizi aşağıya doğru hareket ettirin. Ayaklarınızı ve dizlerinizi bitişik tutun. Sonunda bacakları tamamen bükün ve çömelin. Nefes alırken kolları öne doğru yere paralel olacak şekilde uzatın. Nefes verirken sağ bacağınızı arkaya uzatın ve yere paralel olacak şekilde kaldırın. 

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir. 

Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi UYF Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DÜNYAYA İLK DEFA SUNULAN TEKNİKASANAYoga DuruşuNEVAL KÜTÜK
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