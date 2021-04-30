DÜNYA’NIN ORTASI: AKŞEHİR

MURAT AK - HATİCE SAYANER

İlçe, Konya- Afyon illeri arasında yer almaktadır. Konya iline 135 kilometre, Afyon iline ise 60 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1442 kilometredir. Denizden yüksekliği ise 1050 metre olarak tespit edilmiştir. İlçenin nüfusu 2019 yılın verilerine göre 93. 884 kişi olarak belirlenmiştir. Dünya’nın ortası olan Akşehir bizim için değerlidir. Tarihe ışık tutan bir ilçedir. Birçok üstadın en başta Nasreddin hocanın yaşadığı yerdir. Akşehir, maddi ve manevi yönden çok kıymetlidir. Tarihi ile gezilecek yerleri ile birbirinden leziz yemekleri ve kültürleri ile eşsiz güzelliğe sahip bir ilçe olmayı başarmaktadır. Gelin hep birlikte daha detaylı tanıyalım.

TARİHİ

Akşehir, yüzyıllar boyunca çok önemli bir yerleşim yeri olmayı başarmıştır. İlçe birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şuan günümüzde birçok eser Selçuklular zamanından kaldığı bilinmektedir. İlçenin tarihi şöyledir; ilçe için bilinen ilk bilgi 1381 yılında Murat Hüdavendigar adlı kişiye satılmasıdır. Daha sonra 1402 yılında Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında savaş çıkar ve Timur yenilir. Timur bu yenilgiyi kaldıramaz ve intihar eder. Bu olaydan sonra halk, Nasreddin Hocayı dirilterek, doymak bilmeyen fillerden kurtulma yolları ararlar. Bu dönem zarfında ilçe pek çok zorluklar yaşamıştır. 1467 yılına gelince ilçe, Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih edilir. Ve artık ilçe Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Sevr antlaşmasından sonra ilçe, İtalyanlar tarafından işgal edilir. Bu işgal esnasında halk bunun bir ayaklanma olduğu sanarak sokağa fırlar. Halkın büyük başarı ile işgal kuvvetleri bölgeyi terk eder. 1921 yıllarına gelince ise kurtuluş savaşının başladığı yıllardır. Akşehir, Garp Cephesi Karargahı olarak kullanılmıştır. Akşehir, kurtuluş savaşı sırasında büyük bir mücadele göstermiştir. Atatürk 1922 yılında futbol turnuvasını bahane ederek ve düşmanı yanıltarak tüm ordu komutanlarını Akşehir’e toplar. Bu toplantı sonucundan kısa bir süre sonra Büyük Taarruz başlar. Akşehir’in üstün başarılar göstermesi sonucunda her yıl 24 Ağustos günü, Akşehir’in onur günü olarak kutlanmaktadır.

NASRETTİN HOCA

Nasrettin hoca, 1208 yılında Sivrihisar’ın Horto köyünde dünyaya gelmiştir. Eğitim alabilmek için Konya’ya gelir ve daha sonra Akşehir’e yerleşir. Akşehir de müderris olarak görev yapar. Herkesi büyük bir yasa boğarak 1284 yılında vefat eder. Herkes onu o kadar çok sevmiştir ki yıllar geçse bile büyük bir özlem içinde herkesin kalbinde yaşamaktadır. Ders vererek anlattığı hikayeler, fıkralar herkesin yüzünü güldürmeyi ve düşündürmeyi başarmaktadır. Anlattığı hikayeler, fıkralar tüm dünyaca bilinmektedir. Hayatı boyunca tek gayesi insanlara doğru yolu göstermek, kötülükten uzak tutmak olmuştur. Hikayelerini anlayan kişilere hikmet ve ibretler doludur. Hatta bazı cümleleri atasözü haline gelmiştir. Böylesine büyük bir üstattır.

NE YETİŞİR?

Akşehir ilçesinin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sebze ve meyvecilik alanında büyük başarılar elde etmişlerdir. Ürettikleri ürünlerden bazıları şunlardır; pancar, hububat, baklagiller, sanayi bitkileridir. Tarımla uğraştıkları için hayvan yemleri alanında da üretim yapmaktadırlar.

İKLİM

İlçe, İç Anadolu bölgesinin en çok yağış alan yerlerinden birisidir. İlçe de belirli bir iklim hakim değildir. Hatta bir günde 4 mevsimi bile yaşamak mümkündür. Bol yağışlı olmasından dolayı verimli topraklara sahiptir.

AKŞEHİR KİRAZI

Dünya’ya ismini duyuran Akşehir kirazı yiyen herkesin tadı damağında bırakan bir lezzettir. 2004 yılında adını tescillendirmiştir. Akşehir ilçesin de birçok kiraz bahçeleri vardır. Türkiye’nin hatta Dünya’nın her bir tarafına ihracat yapmaktadırlar. Resimden de gördüğünüz gibi kıpkırmızı kirazlar doğal ve hiçbir ilaç olmadan yetişmektedir. Kirazın oluştuğu aylarda gelirseniz bol bol yiyebilirsiniz.

DÜNYA’NIN ORTASI

2007 yılında, Nasreddin Hoca Derneği: Türk Patent Enstitüsünden Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, “Dünyanın Ortası Akşehir” olarak tescil belgesini almayı hak kazanmıştır. Bu metal daire Nasreddin Hocanın türbesinin yan tarafında bulunmaktadır. Dünya’nın merkezi burası olamaz diyen kişilere en güzel cevap o zaman sen ispat denilmiştir. Gelen turistler tarafından bu daire içinde durarak fotoğraflar çekinilmektedir.

NASREDDİN HOCA FESTİVALİ

Her yıl temmuz ayındafestivaller düzenlenmektedir. Festivallere dünyanın her tarafından insanlar katılmaktadır4 Temmuz günü Nasreddin hocanın türbeden şenliğe davet etmesiyle coşkulu bir şekilde şenlikler başlamaktadır. Şenlik de ilk olarak Akşehir gölüne giderek maya çalınır ve daha sonra çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler 10 Temmuz akşamına kadar sürmektedir.

NE YENİR?

Akşehir yemek kültürü Konya ile aynıdır. En meşhur yemekleri arasında etli ekmek ve fırın kebabıdır. Halk tarafından en çok sevilen ve en güzel yapan yerler arasında Arasta’da bulunan Lale kebaptır. Akşehir’e geldiğiniz zaman burada yemenizi tavsiye ederim

BATI KARARGAHI MÜZESİ

Bina, Şifa Hamamı’nın yanında yer almaktadır. Bina 1905 yılında inşa edilmiştir. İlk yapılış amacı Belediye binası olarak kullanmaktır. 1921 yılında Kurtuluş savaşı başlamıştır. Bu nedenle Alagöz’deki Batı Cephesi Karargahı, Akşehir’e devredilmiştir. Bina, belediye binası olmaktan çıkarak karargah binası olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu kullanım 24 Kasım 1922 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda müzeye çevrilmiştir. Şuan günümüzde ziyarete açık bir şekilde misafirlerini beklemektedir.

NASRETTİN HOCA TÜRBESİ

1284 yılında vefat eden Nasreddin Hoca, buraya defnedilmiştir. Daha sonra türbe haline çevrilmiştir. Türbenin birinci Anadolu beylikleri zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Türbe ilk zaman üstü kapalı değildir. 1878 yılında 12 sütunla piramit külah şeklinde kapatılmıştır. Yıllar boyunca onarımdan geçmiştir. En büyük restoresi 1906 yılında Konya valisi Faik Bey tarafından yapılmıştır. Gelen turistlerin bilgilenmesi için türbenin giriş yerine kitabe konulmuştur. Türbenin içinde 1. Mehmet’in kızı Habibe Hatunu’nda mezarı da vardır.

SEYYİD MAHMUD HAYRANİ HZ. TÜRBESİ

Akşehir ilçesinde pek çok İslam alimi yaşamını sürdürmüştür. Ve hepsi birbirinden değerli kişilerdir. Bu kişilerden bir tanesi; Seyyid Mahmud Hayrani Hz.’dir. Seyyid Mahmud Hz., İslam dini için büyük çalışmalar yapmıştır. Hayatının bir bölümünü Akşehir sürdürmüştür. Akşehir ilçesinin Sultan dağlarının eteklerine türbesi yapılmıştır. Önceden Akşehir kalesi içerisinde yer alan türbe şuan kale den eser yoktur. Türbenin ilk giriş yerinde bir kitabe yer almaktadır. Bu kitabede Seyyid Mahmud Hz.’nin ölüm tarihi yani H. 667 (M. 1268) yılında olduğu yazmaktadır. Ve türbenin yapılış zamanı da bu yılda olduğu kabul edilmektedir.

TARİHİ İPLİKÇİ CAMİİ

Cami, Akşehir’in merkezinde yer almaktadır. Aynı isimde Konya ilinde de İplikçi cami vardır. Cami dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir. Ve cami günümüze kadar birçok restoreden geçmiştir. Hatta camide bazı değişiklikler yapılarak cami duvarları üç sıra tuğla ile yükseltilmiştir. Kırma çatı ile tekrar üstü kapatılmıştır. Caminin giriş kapısının orda bir kitabe yer almaktadır. Bu kitabede caminin 1337 yılında tamamlandığı yazılmaktadır. Cami kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

TARİHİ ULU CAMİ

Caminin yapısı diğer camilere göre biraz farklıdır. Avlusu adeta bir üçgen şeklindedir. Cami ve avlu 1200 metrekare alana yayılmıştır. Caminin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ama 1213 yılında yapıldı tahmin edilmektedir. Caminin minaresi Ebu Said tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı 15 yüzyılda ve şadırvanı Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Cami yapımında kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.

TAŞ ESERLER MÜZESİ

Taş Eser müzesinin diğer bir ismi Sahip Ata Medresesidir. Binanın içinde; mescit, türbe, hankah, imaret ve çeşmeden oluşan bir külliye olması gerekirken, günümüzde sadece medrese, mescit ve türbe gelmeyi başarabilmiştir. Yapı ilk zamanlar Darüşşifa olark kullanıldığı bilinmektedir. Resimde de gördüğünüz gibi kenar kısımlarda odacık şeklinde gözüken yerler öğrenci hücreleri olarak kullanılmıştır. Yapı, 1250 yılında Sahip Ata tarafından inşa ettirilmiştir. Hala günümüzde de yapının onarımı devam etmektedir.

ARASTA ÇARŞISI

İlçe merkezinde yer alan alışveriş dükkanlarının olduğu bir çarşıdır. Küçük sokakları ve küçük dükkanları ile aradığınız her şeyi bulma imkanı sunmaktadır. Halk tarafından çok sevilen bir çarşıdır. Akşehir’ e yolunuz düşerse burada alışveriş yapmanızı tavsiye ederim.

AKŞEHİR EVLERİ

Akşehir evleri, sivil mimari örneklerinden biri olmayı başarmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelmesi ise çok ayrı bir güzelliktir. Akşehir evlerinin en önemli yapıları Ulu Camii Caddesinde yer almaktadır. Bu değerli evler turizme kazandırılmayı çalışılmıştır. Ve bunun için Sokak Sağlıklaştırma projesi ile evlerde restorasyon çalışmalı yapılmıştır. Her yıl gelen binlerce turist tarafından büyük bir ilgi çekmektedir.

CUMHURİYET MEKTEBİ

Mektep, 1927 yılında Konya valisi olan İzzet Bey zamanında inşa edilmiştir. Mektep de bodrum, zemin ve bir kat vardır. Duvarlar taştan yapılmış, bina dikdörtgen şeklinde tasarlanmıştır. Bina yıllar boyunca birçok onarımdan geçmiştir. En son olarak 2007 yılında restoresi tamamlanmıştır.

NASREDDİN HOCA ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Bina zemin kat da sayılırsa 3 kattan oluşmaktadır. Binanın özellikleri arasında simetrik olarak tasarlanmasıdır. Cami yapılırken taş ve ahşap malzemeleri kullanılmıştır. Cami 1914 yılında Rüştü Bey tarafından inşa edilmiştir. İlk yapılma amacı konak olarak yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda müzeye çevrilmiştir. Günümüz de pazartesi günleri hariç ziyarete açıktır.

GÜLMECE PARKI

Akşehir için çok önemli, değerli bir parktır. Adete park Nasreddin hocayı anlatmaktadır. İsminden de anlaşıldığı gibi güler yüzlü olan Nasrettin Hocayı tasvir etmiştir. Parkın içinde; Dev kazan, Nasreddin hocanın fıkralarını canlandıran heykeller yer almaktadır. Ve ayrıca kafeterya ve hediyelik eşyalar satan dükkanlarda vardır. Parkın yan tarafında ise mizah ustaların anıtları vardır. Parka gelmişken burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

HIDIRLIK- ASIRLIK ÇINAR

Çınar ağacı yüzyıllar boyunca kendini korumuştur. Kim bilir hangi tarihi olaylar şahit olmuştur. Görüntüsünden de anlaşıldığı gibi çok büyük bir ağaçtır. İlçe merkezinin 3 kilometre ilerisinde yer almaktadır. Ağacın etrafına sandalye ve masa atılarak insanların oturup kahvehane olarak kullanmaları sağlanmıştır. Yeşilin her tonunu çınar ağacında görmeniz mümkündür.

AKŞEHİR’E YOLCULUK

Nasreddin Hoca gibi büyük bir üstadın yaşadığı şehre gitmek, ismini dünyaya duyurmuş olan hocayı yakından tanımak inanın size çok büyük bir keyif verecektir. Ders verirken mizah yapmak herkesin yapabileceği bir iş değildir. Akşehir çok köklü bir geçmişe sahiptir. Birbirinden güzel yerleri gezerek gününüzü güzelleştirebilirsiniz. Gezerken bol bol fotoğraf çekinmeyi sakın unutmayın. Özgürlüğünüzü alın ve sizi bekleyen diyarlara yelken açın. Bir başka seyahat durağında görüşmek dileğiyle, Sağlıcakla ve hep seyahatle kalın.

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Not: (Altta resim var lütfen unutmayalım)