DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA MASKOTU

NEVAL KÜTÜK

Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren Türkiye merkezli Yoga Academy’nin ünlü maskotu Aslan Yogi canlandı! Cesaretin ve gücün simgesi olarak bilinen aslanı, yıllardır küçüklü büyüklü Aslan Yogi maskotlarıyla tüm Yoga severlere sunan Yoga merkezi, şimdi de Aslan Yoginin canlandığını müjdeledi.

Yoga Academy’nin kurucusu ve Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf: “Aslan bu gezegendeki en güçlü simge. Orijinal Yoga Sistemi ise kişiyi güçlendiren, sağlıklı, mutlu, odaklı olmasını sağlayan çok kadim bir spor. 0’dan 100’e herkes uygulayabilir, aslan gibi cesur ve güçlü bir bedene ve yüreğe sahip olabilir. İşte biz de çocukları, yetişkinleri, aileleri motive etmek, Orijinal Yoga Sistemi’nin faydalarını vurgulamak için böyle bir maskot seçtik.

Doğada gerçekleştirmek istediğimiz bir proje var. Çevre bilinci ve her canlının yaşam hakkı var düşüncesiyle gezegenimizde nesli tükenmeye doğru giden aslanı korumak. Özellikle beyaz aslan tükeniyor. Dünyada yalnızca 30 adet beyaz aslan kalmış. Biz de nesli tükenmemesi adına ileride doğada kurulacak olan tesisimizde bu türe destek vereceğiz. Yavru beyaz aslanı doğada yetiştireceğiz. Böylece Yoga yapanlara sunduğumuz Aslan Yogi maskotu da canlı olacak,” dedi.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf ayrıca: “Orijinal Yoga Sistemi hiçbir uzakdoğu kültürüne ait değildir, dünya mirasıdır, sağlıklı bir spordur. Beden, zihin, enerji, ruh uyumu sağlar ve insanı çok güçlü, dayanıklı, pozitif yapar. Bu çok önemli bir güçtür, doğal olarak kişi bu gücü dünyaya sevgi, barış ve huzur yaymak için kullanır. İnsana ve çevre duyarlılığına dair çalışmalarımız sürecek,” dedi. Mesajını beyaz bir aslan yavrusu ile birlikte verdi.