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DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!

Covid-19 günlerinde de kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi olan Yoga Academy Journal’ın 36. Sayısı çıktı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 13:44
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DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL


2011 yılından bu yana tam 10 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan derginin merakla beklenen yeni sayısı dopdolu içeriği ile okurlarla buluştu. Yoga Academy Journal, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak da dağıtılacak.
Yoga Academy Journal’ın 36. Sayısında Neler Var?
Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran dergide içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu yükselten, virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği Covid-19’a karşı etkili Orijinal Yoga Sistemi teknikleri yer alıyor.
Derginin 36. Sayısında ayrıca dünyada bir ilk olarak 2021 yılında dünyanın 210 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği ve bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla yürütüldüğü belirtiliyor.
Yoga Academy Journal her sayısında ses getiren ve keyifle okunan röportajlara da yer veriyor. Derginin yeni sayısında Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ile yapılan “Doğanın İfadeleri” başlıklı röportaj oldukça dikkat çekici.
Her sayıda bir enerji merkezinin detaylı olarak ele alındığı derginin bu sayısında ise İndu Çakra: Zekâ enerji merkezine yer verilmiş. Zihin kontrolündeki engellerin Orijinal Yoga Sistemi Teknikleri ile nasıl aşıldığı konusunun detaylı olarak ele alındığı dergide, “5 Element” başlığı da öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Suç Psikolojisi” başlıklı bölüm oluşturuyor.
Doğa, ekoloji, iklim değişiklikleri gibi güncel konuların da ele alındığı dergide “Doğal Felaketler Kaderimiz mi?” başlıklı oldukça çarpıcı bir dosya da yer alıyor. Mevsim geçişlerinin etkileri konusunun da işlendiği Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.
Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 78 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor.
Tam 10 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 10 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.
www.yogaacademyjournal.com.tr

Bülten Bilgi ve İletişim: 0 543 301 03 27

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