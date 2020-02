Dünyanın İlk Uluslararası Down Sendromu Aşçılık Akademisi Basın Toplantısı Görkemli Bir Lansman ile Gerçekleşti

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Kuruluş amacı 18 yaşından sonra akademik eğitimi bitiren Down Sendromlu gençleri hayatın içerisinde tutacak mesleki projelerle onları topluma kazandırmak olan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ACCR işbirliği ile dünyanın birçok farklı ülkesinde de olacak olan ve ilki Türkiye’de hayata geçen Down Sendromu Aşçılık Akademisi ile sürdürülebilir bir projeye imza atacak.

Basın toplantısında, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, ACCR (Association Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs ) Komite Üyesi ve Chaine Des Rotisseurs Türkiye Başkanı Mohamed Hammam, UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ve ACCR Büyükelçisi, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Strateji Başkanı Selin Yıldırım’ın öncülüğünde gerçekleşti. Toplantıda Nuri Alço, Emre Aşık, Berker Güven, Taner Alpak, Ergün Bostan yer aldı.

Down Sendromu Aşçılık Akademisi 2021 yılında tamamlanacak

Akademi 1.000 metrekarelik alanda planlanmaktadır. UDF olarak Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğüne başvuruları yapılarak, okul, konaklama, restoran, kafe, yürüyüş ve sosyal alanları ile tam teşekküllü okul kompleksi ile hayata geçecek ve Down Sendromlu gençlerimize ücretsiz eğitim imkanı sunulacaktır. 2 yıllık bir meslek lisesi olarak eğitim ve öğretim verilecek olan akademide, 20 ile 40 öğrenci kapasiteli Down Sendromu Aşçılık Akademisi’nde; öğrencilere istihdam ve iş garantisi sağlanması planlanmaktadır.

Down Sendromu Aşçılık Akademisi ile ilgili yapılan basın toplantısında özel isimler proje adına detaylara değindi.

ACCR Komite Üyesi Başkanı Chaine Des Rotisseurs, “ACCR’ın resmi bir komite üyesi olarak burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden sonra Türkiye’de ilk kez böyle bir yardım projesinin gerçekleşmesinde Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile işbirliği içinde olarak yürümekten dolayı büyük sevinç içerisindeyim.”

ACCR Büyükelçisi ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Strateji Başkanı Selin Yıldırım “ACCR Büyükelçiliği ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Strateji Başkanlığı sorumluluklarım sayesinde, “hayat teşekkür” sosyal sorumluluk projem olarak her iki değerli kurumu bir araya getirerek 18 yaşını doldurmuş Down sendromlu gençlerimizin Aşçılık Akademisi imza törenine teşriflerinden dolayı teşekkür ederim”

Uluslararası Down Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ‘’Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Aşçılık Akademisi ile amacımız Down sendromlu gençlerin ücretsiz eğitim alacağı bu kurumda gençlerimize gerekli eğitimi verip istihdam yaratmak. Çok heyecanlıyız, uzun zaman önce başladığımız bu projeyi, okulumuz ile taçlandıracağız.’’

Unicef Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ise ‘’ Bugün sizlerle olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. ACCR ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun işbirliğinde gerçekleşen bu oluşumun bir parçası olmaktan, bu hayata biraz şanssız başlamış gençlerin hayatını değiştirecek akademi için çok heyecanlıyız. Gençlerimizin cesaretlenmek için ihtiyacı olan tek şey ufak bir dokunuş.” dedi.

Mezun olan öğrencilerin Swissôtel’in mutfağında çalışabilecekler

Swissotel The Bosphorus, İstanbul’un Genel Müdürü ve Accor Türkiye Lüks Markalar Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan akademiden mezun olan öğrencilerin Swissôtel’in mutfağında çalışabileceklerini belirtti.

Basın toplantısı öncesi, Gaziantep’ten gelen iki down sendromlu şef, Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Baş Aşçısı Ali Ronay ile birlikte ikramlıkları hazırladı.

Down Sendromu Aşçılık Akademisi Basın Toplantısı ve İmza Töreni büyük beğeni, takdir ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında övgüler aldı.