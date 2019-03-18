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DÜNYANIN AĞIRLIĞINA GÖRE EN PAHALI BAHARAT  SAFRAN

Safranın tadını bilmezdim. İranlı komşum safranlı  pilav ikram edene kadar. Bir, üç, beş derken safran tadına alıştım. İnanılmaz bir aroması var.  Baharatçım,  safran için “Ölümden başka her şeye çare” diyor.

DÜNYANIN AĞIRLIĞINA GÖRE EN PAHALI BAHARAT  SAFRAN

Safranın tadını bilmezdim. İranlı komşum safranlı  pilav ikram edene kadar. Bir, üç, beş derken safran tadına alıştım. İnanılmaz bir aroması var.  Baharatçım,  safran için “Ölümden başka her şeye çare” diyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:19
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DÜNYANIN AĞIRLIĞINA GÖRE EN PAHALI BAHARAT  SAFRAN

NEZAHAT GÖÇMEN

Safranın tadını bilmezdim. İranlı komşum safranlı  pilav ikram edene kadar. Bir, üç, beş derken safran tadına alıştım. İnanılmaz bir aroması var.  Baharatçım,  safran için “Ölümden başka her şeye çare” diyor.

 Safranın Tabiattaki Yolculuğu

Moğolların Çin'e, Arapların ispanya' ya, Haçlıların da Avrupa' ya tanıttığına dair fikir birliğine varmış araştırmacılar. Safran kelimesinin kökeni ise Arapçadaki "sarı renk" anlamına gelen asfardan geliyor.  Ülkemizde üretim  yeri ise Safranbolu’dur. Safran, dünyanın ağırlığına göre en pahalı baharatıdır.

Doğa bu çiçeği kimse görmesin ve toplamasın diye bütün engelleri koymuş.  Safran,  diken görünümünde bir bitkinin sadece sabahları açan çiçeği.  Gün ışığına duyarlı bu çiçek gün ağarırken toplanmazsa, dökülür, uçar, gider. Dikenlerden dolayı toplaması zor bir çiçek. Fiyatını duyunca şaşırmayın. Çok ama çok değerli.  Yüzyıllardır altınla yarışan bir baharat. İyi bir safranın piyasa değeri kg olarak 10.000 dolara kadar çıkmaktadır yani bir gram safran 10 dolar değerinde. Üretimi kullanıma göre çok büyük oranda değil. Uzun ömürlü bir bitki, mavimsi-mor yaprakları ve ortasında sarı-turuncu bölümleri bulunan çiçekleri sonbahar aylarında açar ve bu çiçekler "tepecik" veya "dil" adı verilen 3 uzantıya sahiptir. Her çiçekte sadece 3 iplik bulunuyor ve her 1 kilo safran için bu ipliklerden ortalama 20.000 adet safran bitkisinin gerekiyor.  Oldukça zahmetli, o nedenle çok değerli ve çok pahalı. 

Safran Çayı

Çok sevdiğim safran çayını içmek için 1 bardağında 6-7 adet safran kullanabilirsiniz. Suyu kaynattıktan sonra 1-2 dakika soğumasını bekleyin ve safranı koyduğunuz bardağa dökün. Suyun rengi amber rengine dönene kadar bekleyin. Genellikle 4 dakika demlemek yeterlidir. Efsane bir tadı var.

Safran Pilavı

Safran, tadıyla yemeklere muazzam bir lezzet veriyor. Günlük yapılan pilavlara ek olarak kullanacağınız et veya tavuk suyunun 1 bardağını ayırın ve içine safranı koyup bekletin. Safranlı suyun içindeki safranları süzün ve pirincin üzerine ekleyin. Pilava zengin sarı bir renk vermektedir. 

Safran Lokumu

Safran lokumu da çok lezzetlidir. İçerdiği sitrik asit ve antep fıstığı sayesinde midede oluşmuş zararlı su oranını düşürmeye yardımcı oluyor.

Safranın Faydaları

Antik çağlarda ağrıyı, sindirim sorunlarını ve hatta yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanıldığı belirtiliyor. Safran içerdiği C vitaminin yanı sıra demir, bakır, kalsiyum, fosfor, selenyum, çinko, manganez gibi mineralleri de içerir. Güçlü bir antioksidan ve anti kanserojen bitkidir. Kanserli hücrelerin büyümesini önleyerek anti kanser etki gösterir. Vücuda kuvvet verir, sinirleri uyarır. İştah açar. Sinir zafiyetini giderir. Öksürük, bronşit ve Astımda faydalıdır. Lifli bir yapısı var ve yüksek derecede kalori içerir.

 Doğanın ikramı müthiş… Afiyet olsun

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.03.2019 18:30
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