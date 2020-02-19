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DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI

American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan yoga uzmanlık programı “International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, İstanbul Gelişim Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da 10-17 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Programa katılan 15 kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan “INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
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DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI

HABER: NEVAL KÜTÜK

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Assocation, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor.

Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate (IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu.

Amerika dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı. 

Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilen IYEC programı, Gelişim Üniversitesi tarafından onaylanarak eğitim programına dâhil edildi.

15 kişinin 17 Şubat’ta Uluslararası Yoga Uzmanı Sertifikası aldığı programın ikincisinin 11-18 Mayıs 2020’de İstanbul’da açılacağını belirten yetkililer kayıtları almaya devam ettiklerini belirttiler. 

Bülten bilgi: 0 543 301 03 27

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Anahtar Kelimeler:
YogaAmerican YogaAssociationUluslararası
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