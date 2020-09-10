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DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

71 kitabın dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın yeni kitabı “Suçluluk Psikolojisi” çıktı. Kitapları 73 dile çevrilen ve tüm dünyada oldukça geniş bir okur kitlesi bulunan yazar yeni kitabında suçluluk psikolojisi konusunu tüm derinliğiyle, kapsamlı bir biçimde ele alıyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:27
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DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

HABER: NEVAL KÜTÜK 

A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Kitap arka kapaktan:

Bu kitapta suçluluk duygusu bilişsel psikoloji kapsamında değerlendirilmektedir. Suçluluk, sosyal bir duygu olarak sınıflandırılmaktadır. Bir insan toplumdan dışlanma tehlikesiyle karşılaştığında suçluluk hisseder ve bu aslında kişiye verilen fizyolojik bir cezadır.

Suçluluk duygusu bencillik maratonunu engelli koşuya dönüştürürse kişi düşünmek için zaman kazanır ve bencillikten vazgeçebilir. Gerçekten de negatif bir duygu olan suçluluk duygusu insanı tekâmül yoluna yönlendirebilir.

Aslında en büyük yara suçluluk duygusunun kendisidir ama bununla birlikte suçluluk duygusu geçmişte oluşmuş yaraları deşer. Yani suçluluk duygusu hem yara hem de yara deşicidir. İşte en kötü olan tarafı da budur!

Suçluluk duygusu doğru şekilde, doğru kelimelerle ifade edilince farkındalık güneşi doğar ve suçluluk buzlarını eritir. Bu, insanın hayatında devrimsel bir değişime neden olacaktır çünkü kişi artık suçluluk duygusunun kölesi olmayacaktır.

Her yeni kitabı okurları tarafından büyük merakla beklenen, günümüzün en sıra dışı ve en üretken yazarlarından Manaf, kitaplarında yalın anlatımı ve farkındalığı artıran keskin analizleri ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet gibi insana dair hemen her konuda 71 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Suçluluk Psikolojisi kitabı, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde elinizden bırakamayacağınız bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNEVAL KÜTÜK
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