DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN 75. KİTAP: ANLAYIŞ

HABER: NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta anlayış konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, eserde anlayış üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Anlayış, olayları kavrama ve ele alma biçimidir. Ayrıca anlayış çevrede olup bitenleri idrak etme yetisidir. Mesela bir insanın anlayışı kıt olabilir. Bu durumda kişi çevredeki hadiseleri dar bir çerçeveden anlamaktadır.

Bunun dışında başkalarının hatalarını hoş görmektir anlayış. İnsan hata yapanın hâlinden anlar ve ona anlayışla yaklaşır. Hata yapanı azarlamaz, bunun yerine hatanın köklerine inip nedenlerini açıklar.

Bu tür anlayışlı yaklaşım hata yapana iyi gelir ve onun aynı hatayı bir daha yapmamasına yardımcı olur. Bu şekilde anlayışın yapıcı etkisi vardır, anlayışsızlık ise yıkıcıdır ve kimseye yarar sağlamaz.

Herhangi bir olguya bakış ve o olguyu ele alış yoludur anlayış. Keza insanların bir olayla ilgili anlayışları çelişebilir ve olayı ele alış biçimleri farklı olduğu için kişiler tartışabilir, çatışabilir ve kavga edebilir.

Anlama yeteneği kuvvetli olan, müsamahakâr, hâlden anlayan, ferasetli insana ʺanlayışlıʺ denir. Şayet toplumdaki her insan anlayışlı olsaydı tartışmalara, sürtüşmelere, çatışmalara, kavgalara ve savaşlara yer kalmazdı. Küresel toplumun hoşgörülü, hâlden bilen insanlara ihtiyacı var.

Anlayışsızlık insanın anlayışsız olma durumudur. Bu durumda insanın hoşgörüsü olmaz. Bu tür insan kendisini de hoş görmez, hor görür. İşte anlayışsızlık bununla başlar. Zira kendisine karşı anlayışlı olmayan insan başkalarına karşı da anlayışsız olur.

Genelde insanlar anlayışın başkalarına gösterildiğini düşünür. Fakat aslında herkes ilk önce kendisine anlayış göstermelidir. Zira bir insan kendisine anlayış göstermiyorsa, kimseye gösteremez.

Bireyin kendisini içermeyen anlayış sadece eksik kalmış olmaz, anlayış bile sayılmaz. Şayet kişi kendisine anlayış göstermiyorsa başkalarına göstermeye çalıştığı anlayış gerçek olmayacak, yapay olacak yani kişi sadece rol yapacak.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, anlayış konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Anlayış nedir?

Anlayış fenomeni nedir?

Anlayış dinamikleri nedir?

Anlayış gizemi nedir?

Anlayış zirvesi nedir?

Anlayış sıçraması nedir?

Anlayış göstermek nedir?

Anlayış mucizesi nedir?

Anlayış patlaması nedir?

Anlayış deneyimi nedir?

Anlayış kaynağı nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç gibi insana dair hemen her konuda 75 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Anlayış Nedir ve Nasıl Anlayışlı Olunur? eseri, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.

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