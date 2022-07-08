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DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ’NDE DÜNYA BARIŞI İÇİN KENDİNLE BARIŞ

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanan DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ, 7 Temmuz Perşembe günü yurt içi ve yurt dışı 100’ün üzerinde şehirde kutlanacak. 

08 Temmuz 2022 Cuma 16:08
DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ’NDE DÜNYA BARIŞI İÇİN KENDİNLE BARIŞ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

2022 yılı kutlamalarının teması “DÜNYA BARIŞI İÇİN KENDİNLE BARIŞ” olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için çalışmalar da devam ediyor.

ULUDEF yetkilileri, 7 Temmuz (7.7.) gününün Dünya Değişim Günü olarak ilan edilmesindeki amacı şöyle açıklıyor: 

“Bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için farkındalık yaratmak, bunun için her sene 7 Temmuz’da halka açık, bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek, kutlamaların yurt içi ve yurt dışında, tüm dünyada yaygınlaşarak gerçekleşmesini sağlamak. Geçen yıl “Dünya Değişimi İçin Herkes İşbaşına” demiştik, Türkiye geneli ve yurt dışında halka açık nefes çalışmaları düzenlemiştik. Bu yıl ise kutlamanın teması: “Dünya Barışı İçin Kendinle Barış”. Kutlamalarda, nefes çalışmaları, müzik, dans ve değişimin önemini anlatan konuşmalar yer alacak.

Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapılıyor. 

Yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Denizli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Antalya, Bursa, Eskişehir, Marmaris, Çorlu, Bodrum dâhil yurt genelinde birçok il ve ilçede yapılacak. Kutlamalara tüm halkımız davetlidir.”    

2022 Yılı Kutlamalarının Teması: Dünya Barışı İçin Kendinle Barış!

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri kutlamalara ilişkin olarak ayrıca şunları söyledi: 

“Eğer dünya değişsin, savaşlar bitsin, gelecek umutla dolsun istiyorsan, kendini değiştirmekle başla. Değişim için harekete geçme zamanı gelmiştir çünkü bu gezegen ve onun doğası hepimizin mirasıdır.

Tek bir dünya ve tek bir insanlık var! Gereken değişim gerçekleşmezse, herkes kaybedecek. Değişim için yerinden oynatmadığımız tek bir taş bile kalmamalıdır. 

Seçenekler dürüstçe, açıkça, önyargısızca ve akıllıca ele alınmalıdır. Bu gezegeni kaybetmemek için değişime yönelik tüm olanaklar araştırılmalı ve değişim gerçekleştirilmelidir. 


Değişimde mantık değil, sevgi belirleyici faktör olacaktır. Değişimin lokomotifi akıl değil kalptir. Biz bu gezegeni sadece sevgi sayesinde kurtarabiliriz. Gecenin karanlığı seni umutsuzluğa maruz bırakabilir fakat biz şafağın umuduyla doluyuz.”

Yetkililer, Türkiye’de ve dünyada pek çok bölgede yapılacak olan etkinliklerin tüm halka açık ve ücretsiz olarak olarak gerçekleşeceğinin altını çizerek, herkesi bu coşku dolu kutlamalara davet ettiler. 

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) aynı zamanda Değişim Uzmanlığı Eğitimlerinin düzenlenmesine de öncülük ediyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı eğitiminin ise 18-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜNDE DÜNYA BARIŞI İÇİN KENDİNLE BARIŞNEVAL KÜTÜKönce Vatan
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