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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 151. MERKEZİNİ ALMANYA, BAD CANSSTATT’DA AÇTI! 

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan ve dünyanın dört bir yanına hızla yayılan Dünya Değişim Akademisi, 151. merkezini Almanya, Bad Cansstatt’da açtı! Değişim Uzmanları, “Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin” sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Almanya Bad Cansstatt’da da herkesi değişime davet ediyor.

DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 151. MERKEZİNİ ALMANYA, BAD CANSSTATT’DA AÇTI! 

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan ve dünyanın dört bir yanına hızla yayılan Dünya Değişim Akademisi, 151. merkezini Almanya, Bad Cansstatt’da açtı! Değişim Uzmanları, “Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin” sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Almanya Bad Cansstatt’da da herkesi değişime davet ediyor.

04 Ekim 2019 Cuma 11:08
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DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 151. MERKEZİNİ ALMANYA, BAD CANSSTATT’DA AÇTI! 

NEVAL KÜTÜK

Hayallerinizi gerçekleştirmek için değişime kucak açın diyen Uzmanlardan güzel bir mesaj var:“... “Eğer hayatınızı değiştirmek için bir değişim yaşamak istiyorsanız, önce değişime karşı olan direncinizin farkına varın. Değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Birey değişime uyum sağlayıp başarılı olmak için alışkanlık zindanından çıkmalı ve alışkanlıklarının üstesinden gelebilmelidir…” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.   

Almanya Bad Cansstatt’da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.  

Şimdiye kadar Değişim Sanatı programlarını uygulayan çok sayıda kişinin  deneyimlerine kulak verildiğinde, bu programların kişiye pozitif yönde sayısız deneyim sağladığı görülüyor. Kişiler ortak deneyimlerinde; yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi, Almanya Bad Cansstatt’da pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli ve motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! Siz de içinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık ve mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

NEDEN DEĞİŞİM UZMANI OLALIM?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Topluma sunduğumuz Değişim programlarını uygulayanlar bilinçli hale gelerek bireyselliklerini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır. Toplum insanı robotlaştırmakta ve bireyselliğini elinden almaktadır.

Değişim Uzmanları ve programları sayesinde insan bireyselliğini yeniden kazanacaktır. Bunun için birey korkulardan, alışkanlıklardan, dayatmalardan özgürleşmeli ve kendi olmalıdır. Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Bu teknikleri uygulayan herkes istisnasız değişimi yaşayacaktır. 

Değişim Uzmanı olmak isteyenler için Yeniyüzyıl Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen en yakın Değişim Uzmanlığı eğitim tarihleri:

09-16 Aralık 2019 

Daha fazla bilgi için: Tel. 0533 258 77 72 - 0507 601 62 99

[email protected]

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR?

Değişim Uzmanı uyguladığı pratik tekniklerle bireyin özdeki doğal kişiliği üzerine sonradan eklenmiş,  dayatılmış, öğretilmiş inanç ve kalıpları aşmasını sağlar.  

Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham veren, motive eden profesyonellerdir. 

Kişisel değişim programlarının temel dayanağı, kişinin uzaklaştığı orijinalliğine yani öznelliğine yeniden ulaşması için gerekli teorik ve pratik bilgi ile donanımı sağlamaktır. Bireyin kendi ile ilgili sorular sorması ve daha iyi bir hayat yolu araması kişisel değişim için bir başlangıçtır. 

İnsan ne yaparsa yapsın değişime direnemez, doğduğu andan öldüğü ana kadar sürekli bir değişim dinamiği içindedir, çünkü değişim evrensel bir kanundur. İnsan kaçamadığı değişimi ya yönetecek ve yönlendirecek ya da değişim insanı sürekli bir yerden başka yere sürükleyecektir.

İşte Değişim Sanatı bireye değişimi yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğretir, Değişim Uzmanı ise bu konuda bireye rehberlik eder. 

Bir Değişim Uzmanı olmak bu açıdan çok önemlidir ve kritik bir yere sahiptir. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.  

Değişim Sanatı sayesinde bireyde yargısız bir farkındalık gelişir, taraf tutmadan, yaşamı ve insanları bölmeden, kendini ve yaşamı bütünlük içinde tutarak yaşamayı öğrenir. 

Değişim Sanatı sayesinde birey aşması gereken tüm engelleri aşar, yaşama yeni bakış açıları geliştirir, yaşamı yeniden yorumlamayı ve doyasıya yaşamayı keşfeder, sonuç olarak yeni bir insan olur. 

Değişim Sanatı sayesinde ortaya çıkan yeni insan, olumsuz düşüncelerden, olumsuz yargı ve inanç kalıplarından özgür, öz disipline sahip, çalışkan, özgüvenli, yaratıcı, içsel gücünü doğru yönlendirebilen, ifade ve iletişim yeteneği gelişmiş, anlayış ve hoşgörü sahibi, stresi ve zamanı yönetebilen kişidir.

Dünya Değişim Akademisi

[email protected]

http://www.dunyadegisimakademisi.com

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Dünya Değişim AkademisiAlmanyaBad Cansstatönce Vatan
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