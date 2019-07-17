Dövme sanatçısı; Fahrettin Demir!

HABER: DİNÇER KARACALAR

İşçiliğine, çalışma disiplinine, tarzına ve sanatına güvenebileceğiniz bir dövme sanatçısı bulmak, yaptırmak istediğiniz dövme fikrini bulmak kadar zordur. Eğer, vücudunuzdan fırlayıp canlanacakmış gibi bir netlik ve gerçeklikte dövmelere sahip olmak istiyorsanız, uğramanız gereken liste başı adreslerden birisi Fahrettin Demir.

2010 yılında başladığı dövme sanatına, şu an Caddebostan’daki kendine ait stüdyosu olan “Pin Tattoo Gallery” de devam ediyor.

Çalışmalarında, aldığı ödüller ile başarısı tescillenen sanatçı, ünlü isimlerin de sıklıkla kapısını çaldığı bir isim

Türkiye’de ödülden ödüle koştuğu yetmezmiş gibi, yurtdışında da birçok ödüle sahip olan Fahrettin Demir, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Brezilya’ da çalışmalarını sergileme ve geliştirme fırsatı buldu. Halen, misafir sanatçı olarak davet edildiği yurtdışı organizasyonları devam ediyor.

Fahrettin Demir ‘in uzmanlık alanı olan Realistik (gerçekçi) dövmeler, dövme tarzları arasında en dikkat çekici olanlardan.

Realistik dövme, başarılı uygulandığı takdirde görenler üzerinde ciddi etki bırakan dövme tarzlarından.

Tasarımlarında, ışık ve renk kullanımının çok önemli olduğunu belirten sanatçı, bu konuda uzmanlaşmanın ayrı bir yetenek olduğunu ispatlar çalışmalara imza atıyor. Güzel sanatlar eğitimi olan sanatçı, yapacağı dövmeyi hazırlarken insan anatomisini de göz önünde bulundurarak tasarımlarını şekillendiriyor.

Fahrettin Demir, dövme sektörünün en kaliteli makinalarını ve ekipmanlarını üreten Amerikan firması “FK Irons” tarafından kendisi ile sponsorluk anlaşması yapılan Türkiye’deki tek dövme sanatçısı.

Güzel sanatlar mezunu olan sanatçının stüdyosunda, kendisine ait başarılı yağlı boya tabloları da mevcut.

Alanındaki ünü günden güne hızla yayılan ve tescillenen sanatçı ,”Dövme, hayatınız boyunca bedeninizde taşıyacağınız bir aksesuar, dolayısıyla en iyi işçilik ve tasarıma sahip olmalı. Pin Tattoo Gallery’i bu misyon ile kurdum“ diyerek dövme meraklılarına önemli bir de öneride bulunuyor.