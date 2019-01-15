ASLI MERCAN SARI

Doğuştan iki kolu olmayan başarıları ile dünyada göğsümüzü kabartan sevgili Sümeyye Boyacı!

3-7 yaş dönemi, çocukların gelişiminin en kapsamlı, hızlı ve niteliksel açıdan en yoğun olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemde alınan eğitim ve kazanılacak alışkanlıklar kişilik gelişimine de katkıda bulunur. Beden ve Spor eğitimi özellikle küçük yaşlarda başladığında önce bir tutkuya dönüşüyor, daha sonra ardı arkası kesilmeyen muhteşem ötesi başarılar getiriyor. Türkiye’de de birçok spor dalında hem engelliler hem normallerde küçük yaşlardan itibaren birçok sporcu önemli gelişmeler kaydediyor ve dünyada önemli başarılara göğsümüzü kabartarak imza atıyor.

Henüz 15 yaşındayken Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyanın sahibi olan Sümeyye Boyacı, aynı kategoride İspanya gümüş, İtalya da bronz madalya elde etti. Sümeyye Boyacı, Türk yüzücüdür. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışmaktadır. Eskişehir'de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Alexander Pushkin'in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resim dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Rusya ziyareti sırasında sunuldu. 2009'da ise Boyacı'nın, sulu boya eserleri Moskova'da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı. yüzmek için kollarına ihtiyacı olmadığını keşfeden Sümeyye Boyacı, 2008 yılında yüzmeye başladı. 2016'da Berlin'deki 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda yarışan Sümeyye, 2016'da katıldığı Rio de Janeiro, Brazilya'da gerçekleşen Yaz Paralimpik Olimpiyatları'ndan ödülsüz döndü. İtalya Liguria'da düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları'na katıldı ve 50 m Backstroke S1-5 etkinliğinde bronz madalya kazandı. Boyacı, bu yıl İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu oldu. Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye'nin başarılarla dolu hikâyesi. Sevgili Sümeyye ile keyifli her satırından emek, azim, asil duruş, gurur kokan bir söyleşi ile sizlerleyiz.

Biraz kendinden bahsedebilir misin Sümeyye; Sümeyye Boyacı kimdir?

Yüzme de Cumhuriyet Tarihimizin İlk Kadın Avrupa Şampiyonuyum. Hem engellilerde hem de normallerde. Aynı zamanda bir ressam, Ebruzen, öğrenci, minik bir aşcı, amatör bir terzi, sadece kendine ve isteyen kişilere makyaj yapan bir makyözum.

Yüzmeye ne zaman başladın?

5 yaşında başladım.

Birçok röportajında Balıklardan ilham aldığını söylüyorsun çok güzel bir ifade. Yüzmek senin hayatında neleri değiştirdi?

Daha programlı ve disiplinli bir hayatım oldu.

Aile desteği ne kadar önemli bu yolculukta?

Kişinin istemesinden sonraki en büyük şart.

Yüzmenin dışında ilgi alanların neler? Yoğun geçen hayatında bunlara zaman ayırabiliyor musun?

Yüzmenin dışında bir öğrenciyim, boş vakitlerimde ise yemek yapmayı, kıyafet tasarlayıp çizmeyi daha sonrasında ise dikmeyi çok seviyorum. Ama sanırım en sevdiğim, renklere olan tutkumdan dolayı makyaj yapmak İnsan isterse zaman bulabilir yeter ki istesin kendine inansın!

Sümeyye Boyacı bir gününün nasıl geçtiğinden bahsetse bana neler anlatırdı?

İlk önce kalkıyorum hemen okula gidiyorum, okul biter bitmez antrenmana gidiyorum apar topar. Çok yoğun bir antrenman sonrası hemen özel derse giriyorum (özel ders alıyorum çünkü yarışlar oluyor ve bildiğiniz gibi bir-çok programa davetli oluyorum bu yüzden de derslerimi böyle telafi ediyorum) özel dersimin bazen Sınav günleri gece yarılarına kadar sürdüğü bile oluyor. Sonrasında ise ödevlerimi araştırmalarımı yapıyorum

Küçük yaşında birçok büyük başarılara imza attın. Geleceğe dair hedeflerin neler?

Yakın bir hedef olarak önce 2019 Dünya Şampiyonasın ve tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Akademik anlamda ise en üst seviyelere gelmek. Yurtdışında ciddi eğitimler alıp psikolog olmak. Özellikle International Paralympic Committee de sporcu psikoloğu olarak ülkemi temsil etmek ve haklarımızı savunmak. Yada ekran önünde olmaya konuşup anlayama bayılıyorum bu yüzden sunucu olabilirim.

Sana ilham veren değerler, objeler, yaşam felsefeleri hangileridir? Bu güzel yolculukta örnek aldığınız kişiler kimlerdir?

Bunun için belirli bir kişi ya da nesne yok

Bunun için belirli bir kişi ya da nesne yok, benim inandığım ve uyduğum kurallarım var. 1.si azmetmek. Hırs ve Azim arasındaki ince çizgiyi bulduğunuz zaman zirveye ulaştın demektir fakat zirvede kalmak ulaşmaktan çok daha zordur bunu da ahlak ile başarabilirsin şu zamana kadar ne yaptıysam ahlâk ve terbiye çerçevesinin dışına çıkmadım bundan sonra da böyle olacak İnşallah.. Allah hiçbirimizi şaşırtmasın.

Yüzmeye yeterince değer veriliyor mu?

Maalesef, futbol dışında hiçbir spor dalına yeterince özen gösterilmiyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na destek olunsa o sporcular uçar. Sanat da aynı durumda. Bir şaire popçu kadar değer verilmiyor.

Aynı zamanda çokta başarılı bir öğrencisin okul da arkadaş ve öğretmenlerinin tutum ve davranışları nelerdir bu başarı karşısında?

BÜTÜN ÖGRENCİLERDEN FARKSIZ “466 SÜMEYYE BOYACIYIM”

Okul hayatımı da götürüyorum konuşmacı hayatımı da, sporculuğumu da yürütüyorum. Tabi ki inanılmaz ötesi zorlanıyorum mesela bunun kötü sonuçlarından biri olarak sosyal hayatım bayağı bir aksak... Ama yine de ben hayatından memnunum sonuç olarak ben istedim. Ve isteğim her şey gibi okulumda da gayet başarılıyım zaten bu sene 9. sınıf öğrencisiyim 466 puanla kazandım okulumu. Engelim yada milli sporcu olmama karşın ek puan verilmemesine rağmen. Okulda ise ben bütün öğrencilerden farksız "466 Sümeyye Boyacı'yım"

Senin kadar başarılı olmak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler? Mutsuz kendini değersiz hisseden, sahiden pek önemsenmeyen birçok engelli ve özel eğitim gençlerine, çocuklarına rol model oldun. Senin gibi olan yahut özel eğitimlerde ders alan, hayata çok umutsuzca bakan kardeşlerine ne demek istersin?

Sadece engellilere değil tüm insanlara özellikle de günümüz gençlerine çünkü tanıdığım o kadar çok amaçsız hedefsiz insan var ki ve istisnasız hepsi bir fikir boşluğunda zihnini yoruyor üstelik bir şeyleri başarmanın mutluluğunu tatmamışlar bile. Bazıları ise tatmamakta kararlı ben bu röportajı okuyan kişilerin öyle olduğunu sanmıyorum. Öyleler midir? Bence değil.

Yolun açık olsun sevgili Sümeyye keyifli ve başarılarla dolu o güzel yolculuğunu senden dinledik teşekkürlerimizle…