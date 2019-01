Doğum tarihiniz kim olduğunuzu söylüyor

İSTANBUL- Her insanın bir pin kodu varmış ve bu kod doğum tarihinde gizliymiş… İnsanın doğum tarihinden pin kodunu bularak, kişinin karakterini, eğilimlerini, şansını, kişiliğinin olumlu olumsuz yanlarını, sinirli mi, güler yüzlü mü olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Aslında pin kod denilen şey kişiliğinizin şifresinden başka bir şey değil. Yaşam Koçu ve Numeroloji Uzmanı Yasemin Mutlu doğum tarihinin kişiliğe etkileri hakkında konuştu. Her rakamın ayrı bir enerjisi olduğunu vurgulayan Yasemin Mutlu, “Doğum tarihimiz bize kim olduğumuzu söylüyor. Doğum tarihiniz sadece bir tarih olmanın ötesinde kendinizle ilgili birçok bilginin saklı olduğu bir sırlar küpüdür” dedi.

Benim şifrem ne? diye sorduğunuzu duyuyor gibiyiz. İşte tam burada, bu işin tam bir uzmanlık işi olduğu konusu devreye giriyor. İnsanın şifresi bize hangi meslekler konusunda başarılı ya da başarısız olduğumuzdan tutun da, nasıl bir ilişki insanı olduğumuzun ipuçlarını da veriyor. Yasemin Mutlu, “Ben kimim sorusu insanlık var olduğundan beri her insanın kendisine sorduğu, herkesin farklı biçimlerde cevaplar bulduğu bir sorudur. Merak duygusu ile yaratılmış olan insanın ilk merakı kendisinedir. Birçok insan karşısına çıkan kişilik testlerini cevaplıyor burçlarını takip ediyor, bilinmez yanlarını aydınlatmaya çalışıyor, kendini anlamaya ve tanımaya çalışıyor. Bunlardan en önemlisi de numeroloji. Yani numeroloji kelime anlamıyla rakam bilimi demektir. Her rakamın ayrı bir enerjisi vardır. Her rakamın ayrı bir özelliği vardır. Kim olduğumuzu belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi doğum tarihimizdir. Hesaplamasına gelince doğum tarihimizi gün ay yıl olarak topluyoruz. Tüm rakamları tek sayıya indiriyoruz. Gün kısmında çıkan sayı bizim kim olduğumuzu, ay hanesinde çıkan sayı toplumda nasıl göründüğümüzü, yıl hanesinde çıkan sayı iş hayatınızda nasıl biri olduğunuzu tüm hepsini topladığımızda da genel olarak insanlar bizi nasıl algılıyorlar bunu anlıyoruz” diye konuştu.

Haber: Elif Günay