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Doğayla iç içe olmak isteyenler karavan fuarında buluştu

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:08
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Doğayla iç içe olmak isteyenler karavan fuarında buluştu

İSTANBUL - Şehir stresinden kurtulmak isteyen karavan tutkunları dün, Camp & Caravan İstanbul Fuarı’nda buluştu. Fiyatı 45 binden başlayıp 990 bin liraya kadar ulaşan karavanlara fuara özel indirimler yapıldı. Fuarın en ucuz karavanının bulunduğu yüzde 100 yerli bir karavan üretim markasının kurucu ortağı Oğuzhan Ulukum, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli karavan sunmak istediklerini ve fuarın ilk gününe rağmen insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.  


 

Profesyonel kampçıların yanı sıra kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları,  5-10 Ekim 2021 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Camp & Caravan İstanbul Fuarı’nda buluştu.  Dün açılışı yapılan fuarda, 200’ü aşkın marka; karavan, motorkaravan ve kamp malzemelerine ilişkin ürünlerini sergiledi. Fuarda, kendini doğaya adamış çok sayıda isim tarafından seminerlerin de verileceği belirtildi. Dağcı ve gezgin Nasuh Mahruki’nin Hayat En Büyük Macera isimli seminerinin yanında, Tiyatrocu Taylan Erler’in ‘Karavanda Yaşam’, Atalay ve Koray Altuntaş kardeşlerin ‘Offroadun Bilinmeyenleri’, maceracı Kutsal Zafer Şahin’in ‘Doğada Hayatta Kalma Sanatı’ ve Minnoş Gezgin Çağla Pektaş’ın ‘Hayat Aşılabilen Yollarla Güzel’ konu başlıklı seminerleri gerçekleştirilecek.


 

EN PAHALI KARAVAN 1 MİLYON 60 BİN YERİNE 990 BİN LİRA


 

Yerli bir üretim firmasında takım lideri olan Halil Nacar, genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını ve bu yüzden karavanlarda fiyatların değişiklik gösterebildiğini söyledi. Normalde fiyatı 1 milyon 60 bin olan araçlı karavanı fuara özel 990 bin liraya satışa çıkardıklarını belirten Nacar, “Bu aracı fuara özel hazırladık. İçeriğinde ise dizel, sulu sistem ve yerden ısıtma mevcut. Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi de var. Burada 6 kişi kalabilir. Güneş enerjisi sayesinde de dışa bağımlı kalmadan kullanabilirsiniz” diye konuştu. Nacar, karavanın tek gövde olduğu için insanların ilgisini çektiğini ve tercih edildiğini söyledi.


 

FUARIN GÖZDESİ: 45 BİN LİRA


 

Fuarda en uygun fiyatlı karavan ise 45 bin liralık ‘çekme karavan’ oldu. Yüzde 100 yerli karavan üretim firması ortağı olan Oğuzhan Ulukum, fuarda bu karavanı hem ucuz hem de kaliteli olduğu için karavanseverlere sunmak istediklerini belirtti. Güneş enerji paneli eklendiğinde fiyatın 55 bin liraya çıktığını ifade eden Ulukum, “Fiyatlar fuara özel. Muhtemelen bittiğinde fiyatlarda artış olacak” dedi.


 

Karavanın 4 kişilik olduğunu belirten Ulukum, içinde duş, yatak, ocak ve ön kısmında ise tüplü alan olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


 

“Fuarın ilk günü ama inanılmaz yoğunluk var. Özellikle karavanımız uygun fiyatlı olduğu için standımız hiç boş kalmadı. İnanılmaz talep var.”


 

“OTELDE TATİL YERİNE UYGUN FİYATLI KARAVAN İSTİYORLAR”


 

Pandemiyle kentlerde yaşayanların doğaya kaçmak istediğini ifade eden Ulukum, insanların otel fiyatlarının çok maliyetli olduğu için uygun fiyatlı karavanları tercih ederek tatil yaptıklarını söyledi. Ulukum, “Karavan aldıklarında hem istediklerinde tatil yapabiliyorlar hem de daha az maliyetli oluyor. Bu yüzden son dönemde, karavan satışları revaçta. Birkaç yıl daha satışların yoğun olacağı görünüyor” diye konuştu.


 

TÜRK İŞÇİLİĞİ ÇOK İLERLEMİŞ


 

Fuara Pendik’ten geldiğini söyleyen kuyumcu Savaş Çebioğlu, yaklaşık 5 yıldır kamp ve doğaya ilgi duyduğunu ve bu yüzden fuara geldiğini belirtti. Pandemiden dolayı fiyatların biraz artış gösterdiğini belirten Çebioğlu, “Ama Türk işçiliği gayet ilerlemiş. Çok güzel karavanlar var. Burada herkesin isteğine göre karavan mevcut. Biz; 3-4 kişilik, rahat ve hızla hareket edebileceğimiz, uygun fiyatlı karavanlara bakıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karavan FuarıDoğayla Iç Içe Olmak Isteyenler
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